Roger explica derrota para o Botafogo: 'A gente cedeu campo'

O Bahia não teve sucesso na primeira missão fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite de quinta-feira (2), o tricolor perdeu para o Botafogo, de virada, por 3x2, no Engenhão, em jogo válido pela segunda rodada dacompetição. Na avaliação do técnico Roger Machado, a equipe pecou por não ter aproveitado o momento do jogo em que o rival esteve fragilizado.

"A equipe vai amadurecer no decorrer da competição. Campeonato Brasileiro pune quando não define a partida quando o adversário está fragilizado. Após o gol, a torcida começou a vaiar, momento de a gente pressionar um pouco mais, para tentar fazer o segundo gol. Ao contrário, a gente cedeu campo. Permitimos que eles retomassem o controle emocional através de erros de passes e de tomadas de decisão", pontuou o treinador tricolor.

Durante a coletiva concedida após o jogo, Roger Machado explicou o motivo de ter colocado o atacante Rogério no lugar do meia Ramires durante o segundo tempo.

"Ramires não estava jogando aberto. Ele joga assim na fase defensiva. Na fase ofensiva, ele vem para dentro para liberar o corredor para Nino. A opção pelo Rogério naquele momento foi para ter essa amplitude. A gente estava levando vantagem pelo lado do Artur, mas não conseguia plenamente do outro lado. Só quando Nino avançava, e isso demanda tempo. A gente precisava abrir o campo e conseguimos assim inúmeras oportunidades. Quando Artur vinha para dentro, pedia para ele ficar aberto. A bola estava em circulação pelo lado do campo", afirmou.

O Bahia volta a entrar em campo no domingo (5), às 19h, quando enfrenta o Avaí, na Fonte Nova. A equipe retorna do Rio de Janeiro nesta sexta-feira (3) e desembarca em Salvador no início da tarde. Logo após a chegada, o elenco fará uma atividade regenerativa no Fazendão. O único treino preparatório para a partida contra a equipe catarinense acontecerá na manhã de sábado (4).

Roger lamentou o calendário apertado. "Não tenho treinado há um mês. Fiz, com todos, só três treinos. É muito na correção audiovisual. Rever, conscientizar os jogadores e acreditar que, mesmo sem o treino, isso será colocado na prática. É mais difícil. Ideal seria repetir os comportamentos que se quer no jogo, mas não tem o que fazer".

Com três pontos, o Bahia aparece em 9º lugar após a segunda rodada da Série A. "Domingo tem mais, não dá para baixar a cabeça", avisa o treinador.