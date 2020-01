Roger explica escolha por Fernandão para 'virar goleiro'

O fato não é inédito, mas não deixa de ser inusitado. O Bahia terminou a partida contra o Santa Cruz, na estreia na Copa do Nordeste 2020, neste sábado (25), com o atacante Fernandão no gol. O atacante, que havia sido o último dos três reservas a entrar em campo no jogo, acabou indo para meta após Douglas ser expulso, já aos 42 minutos do segundo tempo. Fez uma boa defesa e acabou ajudando a segurar o empate em 0x0 contra os pernambucanos.

Após o jogo, o técnico Roger Machado explicou a escolha pelo atacante para vestir as luvas tricolores. "O Fernando sempre joga de goleiro no ‘dois toques’ (rachão). O 'dois toques' serve pra gestão, pra descontração em véspera de um jogo, mas também, em alguns momentos, para isso. Não tive dúvida naquele momento de quem seria o goleiro porque o Fernandão tá bem treinado praquela posição. Foi uma defesa difícil e já vi ele fazendo esse tipo de defesa no ‘dois toques’”, disse o treinador tricolor.

Fernandão em ação durante 'rachão' tricolor, ainda em 2019 (foto: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação)

A defesa feita por Fernandão foi exatamente na cobrança da falta que ocasionou a expulsão de Douglas. Paulinho bateu forte e o atacante espalmou para escanteio. Foram quase oito minutos defendendo a meta do Bahia. Segundo o atacante Clayson, a presença do camisa 20 até deixou o grupo menos nervoso. "Quando a gente faz um rachão, ele brinca no gol. Ficamos menos nervosos por ele ter esse costume. Graças a Deus, não sofremos gol e saímos com o empate", comemorou.



Preparador de goleiros do Bahia, Rogério Lima ficou atrás do gol orientando o atacante. “Na hora que acontece, a gente tem que tentar orientá-lo para, pelo menos, ocupar os espaços que precisem ser ocupados. Ter o controle de alguma forma, ajeitar o posicionamento dele, que eu gritei bastante ali”, explicou.

"A gente começa a rezar pra que tudo dê certo. Ele tá acostumado a ir para o gol no rachão, mas é algo que não faz parte da rotina dele. Fernandão fez uma boa defesa. Eu agradeci a ele no vestiário e ele disse ‘pode contar comigo se precisar’, mas espero que não precise mais (risos)”. Contra o Imperatriz, na terça-feira (28), às 20h, em Pituaçu, Anderson, resreva imediato de Douglas, deve assumir a meta tricolor.