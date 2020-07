Roger explica uso de atletas do principal no Baiano: 'Hierarquia'

Com dois jogos em menos de 24 horas, a escalação do Bahia na derrota para o Atlético de Alagoinhas, na tarde desta quinta-feira (23) chamou a atenção. Jogadores que atuaram em parte do duelo contra o Náutico, na noite da quarta-feira (22), em Pituaçu, pela Copa do Nordeste, voltaram a entrar em campo.

Jogadores como Elton, Marco Antônio e Nino Paraíba - que marcou um dos gols na goleada por 4x0 sobre o Náutico -, foram titulares diante do Carcará. Ao final da partida, o técnico Roger Machado explicou a utilização desses jogadores e o motivo para ter deixado no banco atletas que vinham se destacando no Baianão antes do início da pandemia.

"A opção foi colocar aqueles que na hierarquia do grupo principal estavam a frente desses jogadores e eram minha opção para determinado momento da partida. Foi opção técnica, tática e da gestão de elenco que eu tenho", disse Roger.

"As escalações e alternativas foram motivadas por aqueles que estiveram em campo na noite anterior, para dar ritmo para alguns jogadores que a gente acha necessário, ter um time competitivo. Não dá para avaliar dois eventos distintos sob a mesma perspectiva", continuou o treinador.

Sobre a partida contra o Atlético, o treinador afirmou que o estilo de jogo do time do interior impediu uma melhor atuação do tricolor. O tricolor não conseguiu furar a marcação do Atlético e acabou levando o gol de Magnos Alves. A derrota por 1x0 tirou do Esquadrão a invencibilidade e a liderança no estadual. O Bahia foi ultrapassado pela Jacuipense, que soma os mesmos 15 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols.

"As poucas oportunidades de gol se devem a um adversário bem posicionado defensivamente que tirou os espaços e tentava contra-atacar em velocidade. As oportunidades que nós criamos foram em velocidade pelos lados, porém com uma defesa bem posicionada a gente não conseguiu muitas oportunidades e chances de finalizar de dentro da área. Algumas chances foram individuais, outras bloqueadas, mas o jogo em si foi de poucas oportunidades em função do estilo de jogo do adversário", disse Roger.

O treinador tricolor não vai ter muito tempo para assimilar o que o seu time apresentou no Baianão. Nesta sexta-feira (24), o elenco principal do Bahia faz o último treino antes da partida contra o Botafogo-PB, no sábado (25), em Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Já no domingo (26), o time volta a atuar pelo Baianão, quando recebe o Fluminense de Feira.