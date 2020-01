Roger fala sobre preparação e prega maior integração com o sub-23

Na próxima semana, o elenco principal do Bahia vai entrar em reta final de preparação. No sábado (22), o Tricolor estreia na Copa do Nordeste em duelo contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife.

Por isso, o Esquadrão corre contra o tempo para deixar tudo pronto para o primeiro desafio do ano. Serão apenas 21 dias entre a reapresentação do elenco e duelo. Roger Machado já começou a dar dicas sobre a equipe que vai entrar em campo diante dos pernambucanos, mas a preocupação maior está com a parte física.

"Se a gente tira os primeiros dias, tivemos bola na quarta-feira da semana passada. Tivemos oito dias entre um turno e dois turnos de trabalho. Muito desgastante fisicamente. A musculatura sofre bastante. Os campos novos exigem adaptação ao solo. Temos que ficar de olho nisso para não perder jogador. Quando necessário, tira o jogador do treino. A ênfase nesse momento é na parte física. Estamos fazendo um polimento, modificando algumas coisas em função das características dos jogadores que chegaram.

"Tenho um time base na cabeça, mas é o primeiro momento. Temos que exercitar. Se não acontecer, temos que buscar alternativas. Hoje foi o primeiro amistoso, não desmerecemos o resultado, mas tivemos uma semana desgastante. Muita coisa boa aconteceu, outra deteremos que corrigir. O entrosamento do lado esquerdo temos que acelerar para ter o mesmo nível do lado direito", explicou o treinador.

Até o momento, o Bahia já anunciou seis novos jogadores: os laterais Juninho Capixaba e Zeca, o volante Jádson, o meia Daniel e os atacantes Clayson e Rossi, mas Roger Machado projeta também uma maior integração com o time de aspirantes, que vai disputar o Campeonato Baiano. A ideia do Bahia é a de analisar os atletas dessa equipe para saber quem poderá servir ao grupo principal.

"A partir dessa semana, o que a gente definiu é que sempre que possível, o calendário nesse primeiro momento é apertado, é que o time de transição, que treina no mesmo turno que a gente, quando necessário, consiga fazer um fluxo de jogadores. Para compor nosso grupo e na direção inversa também. Quando na necessidade de jogos do Baiano, Dado pode solicitar alguns jogadores para ter um time forte nessa competição, que é o Baiano, que é importante para a gente", explicou Roger.

"Fiz questão de que o sub-23 estivesse ligado ao profissional para ter fluxo de informações e para conhecer os atletas na sua mais íntima característica com relação ao jogo. Uma coisa é trabalhar diariamente, jogar contra, o dia a dia é que dá noção de onde precisa evoluir. Objetivo é está muito próximo, fazer fluxo de acesso e informações dos jogadores que se destacarem", finalizou.