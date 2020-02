Roger: 'Futebol é simples. Quando vence, tem espaço para trabalhar'

O técnico Roger Machado concedeu a entrevista coletiva após a vitória por 3x0 sobre o Nacional-PAR, na estreia da Copa Sul-Americana, com o alívio de quem havia acabado de tirar um peso das costas. O resultado na Fonte Nova, além de deixar o time muito perto da vaga na segunda fase, também significou uma volta por cima depois das derrotas doloridas para o River, na Copa do Brasi, e no Ba-Vi.

Roger foi direto ao avaliar o contexto: “A confiança vai ser retomada aos poucos e só vai ser continuada com outras vitórias. O futebol é simples. Quando a gente vence, tem espaço para trabalhar. Quando a gente perde, é pressionado naturalmente. (...) A vitória alivia um pouco o peso, devolve a espontaneidade aos atletas, um pouco mais de confiança para jogar”.

Na avaliação do treinador, a principal diferença do triunfo contra o Nacional para a derrota diante do Vitória foi a eficiência. “No clássico, criamos, com outro modelo, o mesmo número de oportunidades em outras circunstâncias. Agora efetivamos as oportunidades no gol adversário. Quando se vence, a avaliação em cima do resultado positivo é sempre mais agradável de se fazer”, disse. Contra os paraguaios, o atacante Rossi foi titular no lugar do meia Daniel, o que deixou a formação com mais mobilidade ofensiva.

A partida de volta será no dia 26, no estádio Luís Alfonso Giagni, na cidade de Villa Elisa, na região metropolitana de Assunção. O Bahia classifica mesmo se perder por até dois gols de diferença. “Encaminhamos uma vaga importante, embora não tenha nada decidido, mas é uma vantagem considerável”, comentou Roger.

