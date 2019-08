Roger indica entrada de Ronaldo na vaga de Gregore contra o Goiás

O Bahia voltará aos treinos na terça-feira (13), no Fazendão, e o técnico Roger Machado já tem um problema para resolver: definir o substituto de Gregore, expulso no empate contra o Palmeiras, para o duelo com o Goiás, domingo (18), às 16h, na Fonte Nova.

No setor, o treinador vai ter o retorno de Elton, recuperado de lesão no joelho, mas a tendência é que Ronaldo ganhe a posição.

“Ronaldo vem treinando com mais regularidade, já tem o ritmo, já entrou. É um jogador que faz aquela função semelhante ao que Gregore faz, tem refinamento no passe, tem boa pressão na bola. Agora é esperar a semana acontecer, quando todos voltarem para o campo, para poder decidir a melhor escalação para o final de semana”, explicou Roger.

Outra opção para o treinador será o meia Guerra, que também está recuperado de lesão no joelho e ficará à disposição para enfrentar o esmeraldino. O venezuelano fez apenas dois jogos com a camisa tricolor.

Retornos certos no time titular são o zagueiro Juninho e o atacante Artur. Emprestados pelo Palmeiras, eles não puderam enfrentar o Porco.

Já o lateral Nino Paraíba, com dor na coxa direita, vai ser avaliado para saber se terá condições de jogo. Ezequiel e João Pedro são as opções de Roger para a posição.