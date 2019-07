Roger Machado acredita em melhora de Ramires após a Copa América

Roger Machado está no Bahia há menos de três meses, mas já foi tempo o suficiente para viver uma enxurrada de emoções no comando técnico do tricolor. O gaúcho foi apresentado à mística do gol na bacia das almas logo na sua estreia, pela Copa do Brasil, quando o Bahia venceu o CRB por 1x0. Gol tardio que se repetiu no jogo seguinte contra o Bahia de Feira, com Rogério empatando no finalzinho a partida que antecedeu o eletrizante jogo decisivo do título baiano conquistado pelo treinador.

Depois disso, o comandante enfrentou as dificuldades de não vencer fora de casa, mudou esquema e nesta sexta-feira (5), antes do treinamento, teve uma rara oportunidade de falar em tempos mais calmos dentro do Fazendão. O time está em intertemporada se preparando para o retorno às partidas oficiais.

O assunto que tomou mais tempo nas respostas de Roger foi sobre os ajustes que ele precisará fazer no seu time depois da saída de Douglas Augusto para o futebol grego. O volante era peça fundamental no esquema de três volantes que fez sucesso no Bahia. Sem uma nova contratação, as opções do técnico para o setor são o retorno de Ramires, outrora titular, ou a entrada de Flávio, caso queira manter as características do sistema.

Segundo Roger, Ramires é o favorito para a vaga. O meia de 18 anos é quem tem treinado junto ao time titular nesse período sem jogos. Além disso, finalmente o garoto teve um período de descanso e as expectativas sobre seu futebol voltaram a crescer. Depois da temporada passada, Ramires foi direto para a seleção sub-20 e não teve férias.

“Tenho muita confiança e expectativa [em Ramires]. Diante desse momento da saída do Douglas, é um dos jogadores que a gente aposta em um crescimento grande em função de ter tido um descanso e poder ter treinado melhor”, avaliou o treinador.

Roger treinou o Bahia em 16 partidas, somando 9 triunfos, 3 empates e 4 derrotas. Foram 21 gols marcados e 14 sofridos em sua gestão. O próximo desafio do Bahia é na próxima quarta-feira (10) contra o Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil. A partida começa às 19h15 e acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O time deve entrar em campo com Douglas, Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Moisés; Gregore, Elton e Ramires; Élber, Artur e Gilberto.