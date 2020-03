Roger mostra preocupação com possível saída de Gregore do Bahia

As duas boas temporadas de Gregore com a camisa do Bahia chamaram atenção do Palmeiras, que fez uma sondagem no final do ano passado e voltou a demonstrar interesse no jogador nesta semana. As diretorias dos clubes agendaram uma reunião para abrir as conversas em relação à negociação do volante de 26 anos, destaque nas duas últimas edições do Brasileirão pelo alto número de desarmes.

A possível saída foi abordada tanto pelo treinador Roger Machado quanto pelo presidente Guilherme Bellintani nesta sexta-feira (6). A situação une preocupação pela possível perda no quesito técnico e, por outro lado, a necessidade de cumprir uma meta de orçamento com venda de atletas ao longo de 2020.

Do lado do treinador, a preocupação recai sobre o assunto que compete diretamente a ele, o rendimento em campo. “Essa função no futebol brasileiro está terminando e é muito importante. De um lado vejo com naturalidade porque ele está se destacando, de outro com preocupação. Gostaria de poder manter por muito tempo no clube. Mas tem questões do ponto de vista administrativo e financeiro que fogem ao nosso controle. Não olho, não vejo para não me preocupar com algo que pode acontecer. Enquanto jogador, Gregore é muito importante dentro do contexto coletivo e do nosso grupo porque exerce uma liderança importante”, comentou Roger em entrevista coletiva nesta sexta-feira (6).

Já o dirigente lembrou a quantia estipulada pelo clube na previsão de orçamento do ano. “Tínhamos recebido uma proposta e achamos melhor não aceitar. A gente conseguiu a permanência e engrandecer o time. O Bahia precisa vender jogador e temos uma meta de R$ 30 milhões. Não tem nada concreto, mas conversas acontecem sempre. Só faremos uma negociação se for bom para o Bahia e para o jogador”, afirmou Bellintani.

A proposta recusada que o presidente mencionou foi do Seattle, em janeiro. O clube dos Estados Unidos ofereceu cerca de US$ 4,2 milhões (R$ 17 milhões na época) por 80% dos direitos econômicos do jogador – o Bahia tem 90%.

A previsão orçamentária do Esquadrão em 2020 é de R$ 179 milhões, a maior da história do clube, sendo R$ 30 milhões oriundos de vendas de atletas. Internamente, a cúpula enxerga a necessidade de realizar uma venda como fundamental. Em outra rubrica, a eliminação da Copa do Brasil para o River, na primeira fase, gerou uma frustração de receita de R$ 4,8 milhões, já que o clube projetou alcançar pelo menos a quarta fase da competição.

Enquanto a negociação não avança, Gregore está confirmado como titular no jogo contra o Confiança, sábado (7), às 16h, pela Copa do Nordeste, na Fonte Nova. No mesmo dia e local, o tricolor usará seu time de aspirantes para enfrentar o Doce Mel às 19h, pelo Campeonato Baiano.