Roger sobre Rodriguinho: 'Veio para ser referência do nosso time'

O Bahia encarou o Confiança neste sábado (7), na Fonte Nova, com um desafio em mente: acabar com a invencibilidade do rival na Copa do Nordeste. Até então, a equipe sergipana tinha quatro vitórias e um empate em cinco partidas. Mas o Esquadrão cumpriu sua missão, venceu por 1x0 e acabou com a boa sequência do oponente.

O desempenho do tricolor ganhou elogios do técnico Roger Machado - como a atuação de Élber. "Vive um grande momento. Parece que ele está de patins, conduzindo a bola, flutuando. No primeiro toque, sempre em profundidade, ele consegue clarear a jogada. Assim como Rossi, tirei por cansaço. Espero que essa janela de evolução possa ser mantida e os jogadores não tenham grandes problemas", falou o treinador.

O comandante também comemorou o desempenho de Rodriguinho, que fez sua estreia com a camisa tricolor. Veja no vídeo abaixo: