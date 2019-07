Roger valoriza empate contra o Grêmio pela Copa do Brasil

O técnico Roger Machado engrossou o coro dos jogadores e valorizou o empate do Bahia contra o Grêmio, na noite desta quarta-feira (10), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o treinador, o tricolor cumpriu bem a primeira parte da decisão. Roger no entanto, chamou a atenção para o lance de desatenção que gerou o pênalti para o time gaúcho.

“Em uma decisão de dois tempos, 180 minutos, nós iniciamos bem. Empatar fora contra o Grêmio nunca é fácil, com a nossa força máxima, jogadores que manejam bem a bola na frente, isso é uma vitória pessoal. Fizemos um jogo equilibrado, no intervalo eu elogiei muita coisa boa, com exceção daquele lance de desatenção de uma bola parada que o Jean Pyerre achou o Everton nas nossas costas e gerou o pênalti”, explicou Roger.



O treinador afirmou ainda que não tem nada definido para o jogo da volta, mas que conta com o apoio da torcida, na Fonte Nova. “Eu saio satisfeito, mas sabendo que não tem nada decidido. Vamos jogar em casa, com o apoio da nossa torcida, mas vai ser um jogo muito duro. Nós seguimos motivados e confiantes após esse empate em Porto Alegre”, continuou o treinador.



Para avançar de fase, o Bahia precisa vencer o Grêmio por qualquer placar. Em caso de novo empate, o duelo será decidido nos pênaltis.

Antes de enfrentar o Grêmio, o Bahia recebe o Santos, nesse sábado, às 19h, no estádio de Pituaçu, pelo Campeonato Brasileiro. Para esse duelo, Roger Machado vai ter os reforços dos zagueiros Marllon e Wanderson. Os dois já estão regularizados e podem entrar em campo. O lateral-esquerdo Giovanni, o volante Ronaldo e o atacante Lucca já estão em Salvador e vão ser oficializados nos próximos dias.