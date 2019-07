Roger valoriza empate do Bahia: 'Time cresceu após a expulsão'

Na visão do técnico Roger Machado, o Bahia saiu com um bom resultado da Fonte Nova após o empate em 0x0 com o Cruzeiro, na tarde deste sábado (20), pela 11ª rodada da Série A. Não pela atuação da equipe em si, mas pelas circunstâncias da partida.

"Para não dizerem por aí depois que 'o treinador está satisfeito de empatar em casa': pelo contexto do jogo, o saldo foi positivo. Existiram todos os elementos para transformar a partida numa tragédia, mas saímos com um empate", disse o treinador em entrevista coletiva após a partida.

Roger se refere, claro, à expulsão de Arthur Caíke aos 43 minutos do primeiro tempo. O atacante recebeu dois cartões amarelos por faltas imprudentes no meio-campo - a segunda delas com o adversário já sem a bola.

"Conversei com ele (Arthur Caíke) no vestiário: foi um misto de imprudência com rigor excessivo do árbitro. Mas, por incrível que pareça, o time melhorou a partir daquele momento", opinou o técnico.

"O Cruzeiro talvez tenha imaginado que teria mais espaço para jogar, mas a gente conseguiu se superar com 10 em campo. Os espaços começaram a aparecer para a gente. O adversário abriu mais a sua defesa tentando partir para cima, mas quem criou as chances fomos nós", completou Roger.

Além do ponto conquistado com um homem a menos em campo, Roger destacou a reação da equipe após a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil para o Grêmio na quarta-feira (17). "Esse seria um jogo especial porque todo mundo queria ver como a nossa equipe reagiria após a perda da vaga para o Grêmio. Creio que, mesmo sem ter vencido, a gente conseguiu resgatar a confiança e isso ficou provado ao longo do jogo, quando partimos para cima", refletiu o técnico.

Ele também elogiou a estreia do atacante Lucca, que entrou no lugar de Ramires no intervalo: "Apresentou uma característica interessante, que a gente ainda não tinha no grupo".