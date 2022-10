Romeu Zema é reeleito governador de Minas Gerais

O atual governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) foi reeleito neste domingo (2), no 1º turno. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Zema recebeu 56,23% dos votos, com 99% das urnas apuradas. Em segundo lugar ficou Alexandre Kalil (PSD) com 35,02%.

Após a confirmação, Zema falou em entrevista coletiva no comitê de campanha. "Para mim, é uma satisfação enorme ter recebido agora há pouco os dados que indicam a nossa eleição para o segundo governo em Minas Gerais. Isso demonstra que o mineiro tem aprovado a nossa gestão e está satisfeito com os avanços do estado. A nossa proposta para esse segundo governo é exatamente essa: continuarmos levando adiante aquilo que nós iniciamos", afirmou o governador.

Em 2018, Zema foi eleito governador com 71,80% dos votos válidos no 2º turno.