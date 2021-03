Ronaldinho promove festa de aniversário com funkeiros no Rio Grande do Sul

Em meio ao auge da pandemia, Ronaldinho Gaúcho reuniu dezenas de amigos e funkeiros em seu haras, em Porto Alegre, para celebrar seus 41 anos. Entre os convidados do ex-jogador estavam MC Livinho, Young Mascka e MC Lan Novamente, que viajaram mais de 20 horas para gravar um clipe no local, produzido pela gravadora de Ronaldinho.

Segundo o jornal Extra, a festa começou na noite de sábado e só foi terminar no dia seguinte. Teve muito funk, pagode e até um bonequinho personalizado do atleta. A celebração também contou com algumas mulheres, mas, como todas as festas dele, não era permitido uso de celulares.