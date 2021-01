Ronaldo cita evolução e diz que Bahia reagiu bem após críticas

Apesar de ser águas passadas, no Bahia o desempenho apresentado na derrota para o Sport, no último domingo (24), na Ilha do Retiro, ainda rende no CT Evaristo de Macedo.

Um dos jogadores que criticaram a atuação tricolor após o confronto no Recife, o volante Ronaldo voltou a falar sobre o tema. Durante entrevista na tarde desta sexta-feira (29), na Cidade Tricolor, o jogador afirmou que elenco conseguiu responder bem às críticas e que dificilmente um rendimento tão ruim se repetirá.

"Acho que aquilo não deve acontecer mais, até porque temos esses jogos que faltam, são muito importantes, e todo mundo tem consciência disso. Temos que entrar focados contra o Vasco, fazer diferente, pegar os pontos positivos do jogo contra o Corinthians, tivemos contra-ataques rápidos, mais atenção na defesa, um time que marcou muito... É levar isso para o Rio de Janeiro e voltar com o triunfo", disse ele.

"Contra o Corinthians foi um time totalmente diferente, quando eles pressionaram nós soubemos sofrer, tivemos contra-ataques bons e conseguimos fazer o resultado", continuou.

Ronaldo comentou ainda sobre as cobranças que o grupo recebeu da torcida. Na última quarta-feira (27), membros de organizadas estiveram no CT e conversaram com os jogadores.

"É normal, o torcedor fica chateado, eles estão sempre nos cobrando, e isso tem em todo time grande. Cabe a nós respeitar, adquirir da melhor forma e dar o melhor resultado", explicou.

Já sobre o confronto com o Vasco, nesse domingo (31), às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o volante acredita que vai ser um jogo pegado, já que os dois times precisam do triunfo para se distanciar da zona de rebaixamento.

"Um jogo muito intenso, de muita concentração. Vai ser um jogo muito pegado, confronto direto, nenhum dos dois querem cair, e nós estamos preparados. Vamos aproveitar os treinos da melhor forma para ir forte para esse duelo", finalizou.

Com 35 pontos, o Bahia é o 16º colocado do Brasileirão. O tricolor está empatado em número de pontos com Fortaleza, 17º, e Sport, 15º, mas leva vantagem sobre os cearenses no número de vitórias.

Já o Vasco soma apenas um ponto a mais. Com 36, o alvinegro está na 14ª colocação da Série A.