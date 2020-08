Ronaldo comenta disputa com Gregore e comemora estreia na Série A

A retomada do futebol durante a pandemia do novo coronavírus tem sido positiva para o volante Ronaldo. Com atuações seguras na Copa do Nordeste e Campeonato Baiano, o jogador ganhou a vaga de titular no meio-campo tricolor e vem recebendo elogios dos torcedores.

A disputa para ser o escolhido por Roger Machado para começar as partidas não foi das mais fáceis. Ronaldo teve que desbancar Gregore, uma das principais referências do clube nos últimos dois anos.

"Tem que procurar evoluir, trabalhar, porque tenho concorrente muito forte, há dois anos fazendo ótimos campeonatos, cara que a torcida gosta muito. Tem que continuar trabalhando forte para me firmar cada vez mais", explicou Ronaldo após a vitória sobre o Coritiba, na noite desta quarta-feira (12).

Já sobre a estreia com triunfo na Série A do Brasileirão, o volante comemorou o resultado e falou sobre a postura que o Bahia teve com as mudanças que Roger Machado fez na equipe titular.

"Muito feliz pelo triunfo, jogo muito difícil, onde a gente jogou muito bem o primeiro tempo tendo a posse de bola, até pelas características dos jogadores. Segundo tempo a gente marcou um pouco mais, até o Coritiba subiu a marcação. Campeonato Brasileiro é muito difícil, complicado, e esses três pontos são importantes, quebrando esse tabu de muito tempo sem ganhar do Coritiba", analisou ele.

O próximo compromisso do Bahia de Ronaldo será no domingo (16), quando o tricolor recebe o RB Bragantino, às 16h, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Brasileirão.