Ronaldo é vetado e desfalca o Vitória pela 1ª vez na Série B

O Vitória não terá o goleiro Ronaldo em campo pela primeira vez na Série B. Decisivo ao longo da competição, o arqueiro foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa e está vetado da próxima partida do Leão, contra o Confiança. O jogo será nesta sexta-feira (4), às 19h15, no Barradão, pela 26ª rodada.

Ronaldo se machucou durante a goleada sobre o Paraná, na última terça (1º). Na volta de Curitiba, o goleiro reclamou de desconforto na parte anterior da coxa direita e não treinou com o elenco nesta quinta (3), na Toca do Leão. Junto com Wallace, que sofreu trauma no pé, ficou em tratamento com os fisioterapeutas.

O zagueiro, porém, ainda não foi vetado do próximo jogo, mas segue em observação pelo departamento médico para saber se terá condições de entrar em campo.

Ronaldo é o único jogador que participou de todos os 25 jogos realizados pelo Vitória nesta Série B. Sem ele, o técnico interino Rodrigo Chagas deve escalar César como titular. O goleiro reserva, aliás, participou de apenas dois jogos do Leão na temporada, ambos pelo Campeonato Baiano. A última vez que entrou em campo foi no dia 26 de julho, no empate em 2x2 com o Doce Mel.

Além de Ronaldo, o Vitória também não terá o volante Guilherme Rend, suspenso pelo terceiro amarelo. Dessa forma, deve ter como titulares César; Van, Maurício Ramos, João Victor (Wallace) e Rafael Carioca; Lucas Cândido, Matheus Frizzo, Fernando Neto e Thiago Lopes; Vico e Léo Ceará.