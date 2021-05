Ronaldo, Fernando Neto, Eduardo e David voltam a treinar na Toca

O goleiro Ronaldo, o volante Fernando Neto, o meia Eduardo e o atacante David foram as novidades do treino do Vitória desta quarta-feira (12). Recuperados de covid-19, eles deixaram o isolamento e se juntaram ao elenco rubro-negro com o objetivo de se prepararem para a disputa da Série B do Brasileiro. Antes, na terça-feira (11), o volante Gabriel Bispo já tinha feito o mesmo.

O Leão estreia na divisão de acesso contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, no dia 28 ou 29 de maio. A data ainda será definida pela CBF.

Também infectados pelo vírus, o goleiro Yuri Sena, o lateral Van, o zagueiro João Victor, o volante João Pedro, o meia Soares, e os atacantes Vico e Eron seguem em isolamento.

O técnico Rodrigo Chagas treinou aspectos táticos em campo reduzido após dividir o grupo em dois times, cada um com oito jogadores.

O time com colete teve Caíque Santos no gol, Maykon Douglas, Lucas Silva, Caíque Souza, Wesley, Roberto, Marco Antônio, Alisson Farias e David. A equipe de camisa vermelha contou com o goleiro Cabral, além de Eduardo, Gabriel Bispo, Pedrinho, Samuel Granada, Guilherme Santos, Mateus Moraes e Bruno Oliveira.

Ronaldo e Lucas Arcanjo participaram apenas de uma atividade específica para goleiros. Lucas está praticamente recuperado da fratura no dedo da mão esquerda e na quinta-feira (13) deve ser liberado para realizar todos os exercícios.

Em fase final de rcuperação de contusão, o lateral Raul Prata e o volante Fernando Neto participaram do aquecimento e deram volta em torno dos campos. Já o zagueiro Marcelo Alves, que passou por cirurgia, cumpriu mais uma etapa da transição com o preparador físico Rodrigo Santana.