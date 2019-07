Ronaldo justifica escolha pelo Bahia: 'Realmente me queria'

Emprestado pelo Flamengo até dezembro de 2020, o volante Ronaldo foi apresentado oficialmente no Fazendão na manhã desta sexta-feira (19) e poderá enfrentar o Cruzeiro caso seja regularizado até o final do dia. O tricolor enfrenta a equipe mineira no sábado (20), às 17h, na Fonte Nova, em jogo válido pela 11ª rodada do Brasileirão.

Ronaldo tem 22 anos, foi revelado pelo Flamengo e disputou a Série A do ano passado pelo Atlético-GO. Este ano, ele fez 13 jogos com a camisa do rubro-negro carioca, o último deles no dia 9 de junho, quando entrou durante o empate sem gols no clássico com o Fluminense, na 8ª rodada da Série A.

"Fisicamente estou tranquilo até porque vinha treinando, tive uma semana para treinar e me adaptar ao grupo. Não cheguei a ter nenhuma conversa nesse quesito, mas estou à disposição", disse o jogador.

O volante treina no Fazendão desde a semana passada e chega para ocupar o espaço deixado por Douglas Augusto, transferido para o PAOK, da Grécia.

Com proposta também do Santos, Ronaldo explicou o que o motivou a assinar com o Bahia. "Primeiro analisei bastante e vi que o Bahia realmente me queria. Clube que vem numa crescente muito grande, bicampeão brasileiro, de uma torcida muito apaixonada. Realmente demonstraram interesse e senti muita confiança nisso. Vi que era um projeto bacana para mim", afirmou.