Ronaldo vê Vitória pecando em detalhes: 'Estamos por pouco de ganhar'

O Vitória não vive um momento bom na Série B, e já acumula cinco partidas seguidas sem ganhar. Neste período, acumulou três derrotas e dois empates. Atualmente, ocupa a 16ª posição na tabela de classificação com oito pontos, apenas um a mais que o lanterna, o Remo.

No meio desse cenário conturbado, uma alegria particular para o goleiro Ronaldo: na semana passada, nasceu o primeiro filho dele, Theodoro. Agora, o novo pai da Toca do Leão tem o plano de poder narrar para o pequeno o final feliz que o time teve em 2021.

"Quero contar uma história muito bonita para Theodoro. Dizer que 2021 foi um ano em que a gente começou mal, mas que se recuperou no campeonato. E acabamos alcançando o objetivo final, que é o acesso da Série A", disse.

Ronado foi um dos destaques do jogo do Vitória contra o Confiança, no último sábado (10), em Aracaju. O goleiro fez grandes defesas na partida, uma delas em chute à queima roupa de Caíque Sá. Mas a boa atuação do jogador não foi suficiente para evitar o segundo empate seguido na competição.

Para o defensor, o Leão está perto de voltar a vencer, mas precisa caprichar mais um pouquinho.

"A gente tem pecado um pouco nos detalhes, tanto na parte ofensiva quando defensiva. E acho que a gente está por pouco de ganhar os jogos. Assim que nós acertarmos, e tem que ser logo, vamos seguir bem no campeonato. Poder ganhar os jogos, sofrer menos e criar chances de gol. E resultar em gols que vão ajudar a gente no futuro", avaliou.

Ronaldo ainda foi perguntado sobre a situação contratual com o Vitória. O vínculo do goleiro com o Leão vai até dezembro, e ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O defensor, porém, evitou dar detalhes sobre o assunto.

"Sempre deixei claro nas entrevistas sobre questões contratuais: não sou eu que resolvo essa situação. É o meu empresário, juntamente com meu pai. O meu foco, no momento, é só ajudar o Vitória. E, assim, espero poder construir uma história linda até o fim do ano. E, quem sabe, a gente poder conquistar o acesso, que é o que importa para a gente", falou.

Confira outros trechos da entrevista de Ronaldo:

Acredita no acesso?

A gente tem que pensar passo a passo. O próximo jogo é o mais importante do campeonato. A gente tem que seguir assim. Um de cada vez. Claro, buscando vencer o máximo de jogos possíveis, para poder conseguir uma sequência de vitórias. E, então, poder pensar lá na frente. Mas, no momento, infelizmente, a gente tem que se distanciar desse Z-4 e, se Deus quiser, com as vitórias vindo naturalmente, a gente poder acertar todos os detalhes que estão faltando. A gente vai brigar, sim, por coisas grandes lá na frente.

Ajustes para ter defesa sólida

A gente tem tido uma defesa mais sólida do que nos outros anos, tem tomado menos gols. Apesar de agora ter tido uma sequência de quatro, cinco jogos tomando gol seguido. Mesmo assim, a gente tem se mantido sólido. A gente tem que ajustar o detalhe. Muitas vezes,o gol que estamos tomando é por um vacilo nosso, por questão de posicionamento. Tem que focar mais rápido em acertar esses detalhes para sofrer menos.