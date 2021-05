Ronan sobre jogar no Vitória: 'Maior desafio da minha carreira'

O artilheiro do Baianão 2021 esbanjou humildade na chegada à Toca do Leão. "É o maior desafio da minha carreira. Clube gigantesco. Tenho muito orgulho em poder vestir essa camisa. Vou me dedicar muito", prometeu Ronan durante a a primeira entrevista como jogador do Vitória. Depois de anotar cinco gol e erguer a taça de campeão com o Atlético de Alagoinhas, ele está ansioso para defender o novo clube na Série B do Brasileiro.

"Expectativa é enorme, não vejo a hora de estrear, dar alegria para a torcida e todos que torcem por esse gigante. Vou me preparar para estar preparado para dar o meu melhor", afirmou antes de apresentar os pontos fortes: "Sou atacante que gosta de jogar pelas beiras, meu potencial é a velocidade e o drible. Tenho que trabalhar sempre essa característica para ter sucesso".

Essa é a primeira vez que Ronan vai disputar a Série B. O vínculo com o rubro-negro é até o final do torneio. Além do Atlético de Alagoinhas, o atacante de 26 anos já defendeu Campinense, Fast Clube, CDS Manicoré, Holanda, Nacional, Brusque, Camboriú e Ceilândia. As experiências em clubes de menor expressão nacional fizeram com ele se impressionasse ao chegar na Toca do Leão.

"Quando cheguei aqui, falei com meus pais, meus amigos, que como passei como clubes que não têm metade da estrutura do Vitória, fiquei feliz e surpreendido com a estrutura. Fico feliz. Estrutura maravilhosa, onde sei que vou ter todo apoio e toda estrutura para trabalhar com tranquilidade", disse Ronan, que se apresentou no domingo (30) e treinou com o grupo também nesta segunda-feira (31).

Ronan ainda não sabe quando vai vestir a camisa do Vitória pela primeira vez. Para isso, ainda precisa ser regularizado. O próximo compromisso do Leão é na quinta-feira (3), quando enfrenta o Internacional, às 19h, no Barradão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"Fico feliz e muito satisfeito pelo Vitória abrir as portas para me dar uma chance e mostrar para o mundo que tenho potencial enorme para estar aqui. Motivo de muita felicidade, alegria, defender um clube como o Vitória. Vou me dedicar bastante para que tenha nível alto para ajudar o Vitória", projetou Ronan.