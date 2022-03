Rosário Magalhães é homenageada em encontro beneficente promovido pela Trousseau

Atendendo ao convite da empresária Renata Andrade, à frente da Trousseau Exclusivité, no Salvador Shopping, Rosário Magalhães foi nomeada como madrinha da campanha beneficente da marca. Batizada de “Trousseau do Bem”, a campanha irá reverter parte das vendas do mês de março em cestas básicas, que serão doadas à Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que acolhe, educa e ampara crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para celebrar a ocasião, Rosário foi homenageada, nesta quarta-feira (30), durante encontro na loja. Desliza a tela e confira quem esteve por lá: