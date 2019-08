Rosário Magalhães ganha almoço no Hotel Fasano

A Presidente do Parque Social, Rosário Magalhães, ganhou almoço festivo – e íntimo -, nesta sexta-feira, para comemorar o seu aniversário que foi em junho. A celebração, no restaurante do Hotel Fasano, em Salvador, foi organizada pela arquiteta Cristina Calumby e pela relações-públicas do hotel, Sandy Najar. Por lá, estiveram: Isabela Dantas, Tina Lima, Teca Martins, Marly Andrade, Cristina Lobo, Eliane Carvalho e Renata Correia.

Rosário Magalhães e Sandy Najar

Décor