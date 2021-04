Rossi comemora classificação, mas valoriza atuação do Manaus

O Bahia não passou sufoco no triunfo sobre o Manaus, por 4x1, que valeu ao tricolor a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Mas isso não quer dizer que o adversário tenha sido um adversário inofensivo.

Apesar do placar elástico, o Manaus fez jogo franco com o Bahia e chegou a acertar o travessão de Douglas no segundo tempo do jogo em Pituaçu. Após o jogo, o atacante Rossi comemorou a vitória e usou o rendimento da alviverde para valorizar o resultado.

"Feliz por mais um gol, mais feliz ainda por nossa passagem pera a próxima fase, nosso triunfo, o nosso placar elástico. Apesar da equipe do Manaus ser uma equipe bem treinada, ainda bem que conseguimos abrir 2x0, senão poderia ser complicado para a gente", disse ele.

Rossi anotou um dos gols do Bahia no duelo e segue na disputa pela artilharia da Copa do Brasil. Agora o Búfalo soma quatro tentos no torneio junto com Vanílson, do Manaus, que também deixou o dele em Pituaçu.

O adversário do Bahia na terceira fase da Copa do Brasil será conhecido em sorteio. Antes disso, o Bahia encara o ABC, neste sábado (10), no mesmo Pituaçu, pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O Esquadrão depende apenas das próprias forças para avançar no torneio.