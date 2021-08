Rossi declara apoio a Dado e diz que Bahia ganhou novo ânimo

Os últimos dias foram de turbulência para o Bahia. Além de amargar sequência de cinco derrotas seguidas, o tricolor foi eliminado na Copa do Brasil diante do Atlético-MG. Mas a situação deu uma aliviada após o triunfo sobre o time mineiro, por 2x1, na última quarta-feira (4), no estádio Joia da Princesa.

Um dos responsáveis por ajudar o Esquadrão a voltar a vencer, o atacante Rossi aproveitou para demostrar apoio ao técnico Dado Cavalcanti no comando da equipe. Durante entrevista, nesta sexta-feira (6), o atacante explicou que os jogadores têm confiança no trabalho de Dado e que por isso decidiu comemorar o gol sobre o alvinegro junto ao treinador.

“Todo o grupo (tem confiança), foi o treinador que ajudou a gente a livrar do rebaixamento no ano passado, que junto com a gente levantou a Copa do Nordeste. É o cara que a gente tem bastante confiança, ele tem muita confiança na gente também. Eu disse depois do jogo contra o Atlético-MG que a gente precisa remar todo mundo junto, comissão técnica, diretoria, jogador, e a torcida também. A gente coloca ela dentro do barco porque é de onde a gente tira forças”, disse o camisa 7.

Motivado pelo triunfo sobre o Atlético-MG, Rossi acredita que o Bahia recuperou o ânimo e tem tudo para vencer o Cuiabá, adversário deste sábado (7), às 21h, na Arena Pantanal. Na visão, dele, Dado Cavalcanti deu ao time uma nova forma de jogar que vai render frutos.

“Uma dinâmica nova que o nosso treinador tirou da cartola. Ganhamos um jogador muito importante que é o Mugni, tem que ressaltar a estreia dele, lembrou o Thaciano. Assim como Mugni tem o Rodallega para estrear. A gente espera que essas novas peças nos ajudem a buscar os triunfos”, continuou ele.

Com 17 pontos, o Bahia é o atual 10º colocado do Campeonato Brasileiro. O tricolor não vence pelo torneio há quatro jogos. Já o Cuiabá está na 16ª colocação, com 13 pontos.