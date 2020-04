Rossi faz jus à fama de garçom e é líder de assistências no Bahia

Quando anunciou a contratação de Rossi, em janeiro, o Bahia fez brincadeira e usou nas redes sociais a imagem de um garçom. A relação, na época, tinha ligação com a famosa música de mesmo nome do cantor pernambucano Reginaldo Rossi, homônimo do atacante.

A piada nunca se encaixou tão bem quanto agora. O camisa 11 ainda não balançou as redes pelo Esquadrão, mas tem se destacado no tricolor por outra característica: as assistências.

Até a pausa no calendário do futebol brasileiro por conta da pandemia do novo coronavírus, Rossi entrou em campo nove vezes com a camisa azul, vermelha e branca. O atacante foi o responsável por três passes para gols no período e lidera a estatística como principal garçom do Esquadrão na temporada.

O número representa 37,5% do total de assistências do time principal do Bahia em 2020 e faz Rossi superar Juninho Capixaba na disputa. O lateral direito é quem mais se aproxima do atacante, tendo conseguido dois passes para gols.

Apesar de ter atuado em nove dos dez jogos que o time principal do Esquadrão fez este ano, as assistências de Rossi apresentam uma curiosidade: todas foram contra o mesmo adversário.

Quem está com a cabeça inchada só de ouvir o nome do atacante tricolor são os paraguaios do Nacional-PAR. Eliminado pelo Bahia na primeira fase da Sul-Americana, o 'Mais Querido' viu Rossi participar de três dos seis gols que o Esquadrão anotou na soma dos dois confrontos.

No encontro entre os dois times, na Fonte Nova, foi de Rossi o passe para Gilberto abrir o caminho do triunfo por 3x0 e garantir boa vantagem na Fonte Nova. No jogo de volta, em Assunção, capital do Paraguai, Rossi voltou a aparecer.

Primeiro ele descolou lindo lançamento para Élber entrar na área em velocidade e abrir o placar para o Bahia. Depois o camisa 11 cruzou rasteiro para Gilberto, livre, marcar mais um e sacramentar a vitória por 3x1.

O Nacional ainda poderia ter sofrido mais já que quando o jogo estava 0x0 Rossi deu um passe açucarado para Élber, mas o atacante desperdiçou a oportunidade.

Os números fazem Rossi liderar as estatísticas também nos números gerais da Copa Sul-Americana. O jogador do Bahia ocupa o posto de maior garçom do torneio internacional, ao lado dos uruguaios Bruno Correa, do Liverpool-URU, e Nicolas Rodríguez, do River Plate-URU.

Planejado

A fama de garçom não é novidade na vida de Rossi. No ano passado ele liderou as estatísticas no Vasco da Gama. Ao todo, o atacante somou sete passes para gols pelo clube carioca, quatro deles no Campeonato Brasileiro.

Para se ter uma ideia, Rossi já soma em 2020 metade das assistências que Moisés conseguiu no ano passado. O lateral foi o segundo melhor garçom do Bahia em 2019, com seis passes para gol. O atacante Arthur terminou a temporada passada na liderança, tendo participando de 11 tentos.

Ao ser apresentado pelo Bahia em janeiro, o jogador já destacava essa qualidade: "Quero encher [Fernandão, Gilberto e Arthur Caike] de gols. Os centroavantes aqui vão estar bem servidos de passe para gols. Fazer de tudo, trabalhar forte para ajudar eles", disse o atacante na época.