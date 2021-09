Rossi sofre lesão de grau 2 e desfalca Bahia; veja opções para o ataque

O Bahia ganhou mais uma baixa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Diante do Santos, neste sábado (11), às 21h, na Vila Belmiro, o técnico Diego Dabove não vai poder contar com o atacante Rossi. O camisa 7 sofreu estiramento de grau 2 na coxa e vai desfalcar o tricolor.

Rossi se machucou durante o triunfo do Bahia sobre o Fortaleza, no último sábado (4), por 4x2, em Pituaçu. O jogador passou por exame de imagem, que constatou a lesão. Ele iniciou o tratamento médico na Cidade Tricolor, mas o clube não divulgou o prazo para o retorno do atleta.

Dabove vai agora começar a pensar nas opções que tem para montar o ataque diante do Santos. Se quiser manter o esquema com três atacantes, uma das possibilidades para o treinador é promover a entrada de um jogador de velocidade pelo lado direito. Nesse cenário, ele conta com Maycon Douglas e Oscar Ruiz.

Em um outro sistema, Dabove poderia escalar Rodallega e Gilberto ao lado de Rodriguinho. O camisa 9 volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o colombiano está em alta depois de marcar quatro gols contra o Fortaleza. Rodallega, inclusive, já afirmou que pode atuar pelos lados do campo.

Uma terceira hipótese para o Esquadrão seria a de reforçar o meio-campo e escalar apenas dois atacantes. Nesse caso, Rodallega ou Gilberto teria a companhia de Rodriguinho, ou de um outro atleta mais veloz.

Recém contratados pelo Bahia, os atacantes Marcelo Cirino e Eugenio Isnaldo precisam ser regularizados para poder estrear pelo Esquadrão. Ainda assim, pelo tempo de inatividade dos dois, dificilmente eles serão opção para o confronto com o Santos.

Diego Dabove vai ter mais dois dias de treinamentos para montar o quebra-cabeça e definir o tricolor. Além do ataque, o Bahia vai ter mudança no gol. Com Matheus Teixeira suspenso, Danilo Fernandes, Mateus Claus e Dênis Júnior disputam a posição.