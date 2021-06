Rossi vibra com gol e revela desabafo em comemoração

Os últimos jogos do Bahia como mandante no Brasileirão não haviam terminado com final feliz: derrota por 1x0 para o Internacional, e empate sem gols com o Corinthians. Mas o tricolor fez diferente contra o Athletico-PR.

Na noite desta quinta-feira (24), o Esquadrão bateu o time paranaense por 2x1, em Pituaçu, tirou o 100% do adversário e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro.

VEJA OS GOLS DO TRIUNFO DO BAHA SOBRE O ATHLETICO

O gol da vitória foi marcado pelo atacante Rossi, no segundo tempo. Após o jogo, o camisa 7 comemorou o primeiro tento no campeonato e o retorno do bom momento em casa.

"Foi um triunfo importante, um dos líderes do campeonato. Mesmo jogando com um a mais foi difícil entrar na linha deles. É bom voltar a vencer, o campeonato é difícil e não podemos perder ponto em casa", disse ele, antes de analisar o início de Brasileirão da equipe:

"Sensação boa (entrar no G4). Ficar na primeira página é uma das nossas metas e ficar ali em cima será fundamental para conseguir algo grande no Brasileirão", completou.

Desabafo

Rossi aproveitou ainda para falar sobre o desabafo na comemoração do gol. O atacante fez a tradicional imitação do búfalo, mas soltou alguns xingamentos. Segundo ele o recado foi para alguém que estava na arquibancada.

"No intervalo alguém gritou que o time era frouxo porque tomou o empate, não sei se foi algum conselheiro. O triunfo foi para ele e o xingamento também", explicou.

O Bahia volta a entrar em campo no próximo domingo (27), às 20h, contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.