Roubo de fios e lâmpadas quebradas geram prejuízo de R$ 200 mil para Salvador

De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Salvador precisou alocar cerca de R$200 mil para repor fiações e luminárias vandalizadas ou furtadas da rede de iluminação pública do município.



Além dos prejuízos financeiros aos cofres públicos, as ações criminosas promovem a má iluminação das vias da capital, impactando diretamente na segurança da população que precisa transitar por áreas escuras e com fiações expostas.



Segundo o órgão responsável pela manutenção, a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), as principais regiões em que ocorrem roubos de fiações estão localizadas nas avenidas Paralela, ACM (especialmente na região do Itaigara), Octávio Mangabeira, Via Expressa (Heitor Dias) e Vale do Canela (Reitor Miguel Calmon). Os crimes também ocorrem em passarelas e fontes luminosas da cidade.



Na noite da última terça-feira (10), um homem foi flagrado roubando a fiação da passarela que liga o Shopping da Bahia à estação do metrô Rodoviária, uma das mais movimentadas da cidade. Parte da iluminação do local ficou comprometida e teve que ser reparada pela Dsip.



“Estamos criando sistemas antifurtos nas passarelas e outras medidas mais para dificultar. Não é apenas o prejuízo financeiro, mas o risco a que ficam expostas milhares de pessoas, quando uma área está apagada”, informou o diretor da Dsip/Semop, Junior Magalhães.



O objetivo dos furtos de fios é recolher o cobre presente nos cabos. Além de bom condutor elétrico, o metal possui um bom valor de mercado, o que atrai criminosos em busca do material para revenda em pontos de compra de metais.



Além do roubo de fios, os prejuízos se entendem aos furtos de luminárias e danos a quadros de medição.



Ações de prevenção e manutenção



A Dsip tem realizado estudos de projetos capazes de promover maior nível de segurança para as instalações. Uma das medidas é aplicação de infraestrutura projetada com material robusto e isolante, dificultando o acesso aos cabos e reduzindo o risco de choque elétrico à população.



Também têm sido efetuadas ações preventivas nas principais avenidas da cidade, onde estão presentes os circuitos exclusivos de iluminação. A intenção é identificar e eliminar os riscos causados por fiações expostas, após tentativas de furto, verificação de isolação nos postes metálicos e outras iniciativas a nível de segurança.



A manutenção da iluminação pública da cidade, tanto preventiva quanto corretiva, acontece de forma ininterrupta durante os sete dias da semana. As equipes podem ser acionadas através dos principais canais da Prefeitura, como a plataforma Fala Salvador que pode ser acessada por meio do aplicativo de celular, portal na internet (www.falasalvador.ba.gov.br) e telefone 156. Através dessas ferramentas, o cidadão pode solicitar um serviço de manutenção, seja ele de caráter emergencial ou convencional.



Em casos de urgência, a exemplos de poste dando choque, poste caído, apagão acima de seis pontos em sequência e luminária caída, o cidadão pode entrar em contato através do WhatsApp da Dsip (71) 98549-8728 – o número não serve para atendimento via ligações.