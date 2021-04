Rua na Bahia é apontada como uma das mais bonitas do Brasil  

Rua do Mucugê, em Arraial D' Ajuda (Foto: @arraialtripexperience/divulgação)

Para destacar a rica tradição arquitetônica, que reflete a singularidade da cultura brasileira, a Casa Vogue preparou uma matéria especial com as 6 ruas mais bonitas do Brasil. Em quinto lugar, no ranking da revista, aparece a Rua do Mucugê. Localizada em Arraial D´Ajuda (BA), esta rua encanta sobretudo por seu caminho de pedra e diversas opções de gastronomia. “À noite, as luzes criam um clima intimista e romântico para a vida noturna da área”, informa a publicação, que é especializada em decoração, design e arquitetura. Apelidada de ‘a mais charmosa do Brasil’, a Rua do Mucugê é destaque na reportagem ao lado das seguintes ruas: Rua Gonçalo de Carvalho (Porto Alegre), Rua do Bom Jesus (Recife), Rua das Pedras (Búzios), Rua das Flores (Curitiba) e Rua do Giz (São Luís).





Luzes da ribalta

Depois de uma temporada de dois anos morando em Nova York, a atriz Luiza Mariani está de volta ao Brasil. Fixou residência novamente na deliciosa casa do Leblon, no Rio de Janeiro, que já foi destaque em programas de decoração, como o de Alberto Renault, no GNT. Por lá, Luiza tem aproveitado a quarentena para se entregar ao processo criativo – está produzindo dois filmes: um inspirando na obra de Oswald de Andrade e outro, uma ficção sobre a trajetória da cantora Marina Lima. Luiza é filha de Eva e Carlos Mariani e neta do banqueiro baiano Clemente Mariani (1900-1981).





Vila do Bem (Foto: Bruno Larangeira/divulgação)

Vila gastronômica será reaberta na Contorno

O projeto gastronômico Vila do Bem, comandado pelos irmãos Ricardo e Rafael Cal, da Oquei Entretenimento, voltará a funcionar a partir desta quarta (7), seguindo as medidas exigidas pela prefeitura municipal. O espaço, localizado na Casa Cloc, na Avenida Contorno, irá abrir quarta e quinta a partir das 16h e sexta, sábado e domingo a partir do meio-dia. Por lá, o cliente poderá curtir o pôr do sol para a Baía de Todos os Santos e conferir o menu diversificado, elaborado por Mirella Ferreira.

Em conversa com o Alô Alô Bahia, os gestores da Vila do Bem destacaram que o objetivo do local é proporcionar uma experiência segura e prazerosa para todos. “Não será permitido entrar no local sem máscara e nem levantar das mesas para circular no espaço sem as mesmas. Todos terão suas temperaturas aferidas e dispensers de álcool gel serão disponibilizados em todos os ambientes de uso coletivo”, afirmaram.





Fauna e flora

A empresária Tânia Bulhões, que comanda a marca que leva o seu nome, acaba de lançar uma nova coleção de louças. Inspirada na fauna e na flora brasileira, a coleção Cajueiro revela a delicadeza de uma natureza interpretada de forma lúdica, com araras namorando em um pomar. Em Salvador, as peças podem ser encontradas em um quiosque da TB, no piso L2 do Salvador Shopping.





Terras lusitanas

Sidney Quintela comemorou o aniversário, ontem, na cidade de Cascais, Portugal, onde vive com a esposa e as filhas. “Infelizmente, não podemos fazer o que gostaríamos, que era estar com os amigos e os demais familiares, mas espero que em breve possamos confraternizar de outra maneira”, nos disse o arquiteto. “Estamos aguardando a reabertura das fronteiras com o Brasil para passar uma temporada na Bahia, mas ainda esperando o que acontecerá nos próximos dias”, completou Quintela, que tem escritórios em Lisboa, Moçambique e Salvador.





Temporada baiana

Médico de famosos, como a cantora Marília Mendonça, o especialista em Nutrologia Mohamad Barakat escolheu a Bahia para passar a Páscoa. Dr. Barakat, que atende em São Paulo no Instituto de Medicina Integrativa que leva seu nome, passou o fim de semana hospedado no Tivoli Ecoresort, em Praia do Forte.





Linha de frente

- Entre os dias 29 de abril e 01 de maio, o Transamerica Resort Comandatuba, localizado em Uma, no Sul da Bahia, irá promover o Beach Tennis Comandatuba, com aulas ministradas pelas campeãs mundiais Joana Cortez e Samantha Barijan.

- O restaurante Chez Bernard, localizado na Rua Gamboa de Cima, em Salvador, volta a funcionar nesta quarta-feira. O estabelecimento estará aberto para o almoço, de quarta a domingo, a partir das 12h.

- Eliane Carvalho, esposa de Eugênio Carvalho, celebrou idade nova, domingo, em família, na Praia do Forte.

- Tina Lima, esposa de José Renato Lima, foi homenageada, segunda-feira, pela mudança de idade. Ganhou das amigas uma celebração surpresa, com direito a Parabéns Pra Você, de dentro dos automóveis, na frente da casa onde mora, em Salvador.