Rua na Ribeira que viralizou volta a ficar alagada

Lembra daquele morador da Rua Juçara que viralizou com um vídeo "pescando na chuva", na Ribeira? Nesta sexta (23), seu Jair Vilas-Boas realiza novas queixas. O local continua na mesma situação e, por isso, três mulheres escorregaram e uma delas bateu a cabeça no chão devido ao alagamento constante na rua.

Após a reportagem do CORREIO, a Prefeitura fez uma visita ao lugar, mas não apresentaram solução. "Por aqui, nada mudou. Todo dia que chove, alaga. O certo seria trocar a tubulação da rua inteira porque nenhuma resolução a curto prazo vai servir para nós", opina Jair.

Uma das vítimas da queda, Eliene Souza, conta que não é a primeira vez que o caso foi parar na sede da Prefeitura-Bairro. "Moradores estão revoltados. Sinceramente, vai terminar em tragédia se a situação se perdurar por mais tempo. Pela manhã, quatro pessoas foram ao chão por conta da lama escorregadia que se acumula na via e nas portas das casas, nos causando um transtorno muito grande", afirma Eliene.

Nos últimos 10 anos, após qualquer garoa, o local já se torna inviável para pedestres, que só conseguem passar depois que o nível de água diminui. A enxurrada ainda invade as casas, estraga os móveis e tira a paz de quem vive na região. Antes da pandemia, os alagamentos motivavam até a suspensão das aulas na Escola Descobrindo Brincando, situada na rua Juçara. De madrugada, os moradores tentam colocar objetos nas entradas das casas para bloquear a chegada da água, mas não têm sucesso na empreitada.

Procurada, a Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) não retornou até a publicação desta matéria.

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 31 ocorrências até às 21h55 de hoje. Dessas, 5 foram na Cidade Baixa, segundo maior bairro com ocorrências, atrás, apenas da região do Cabula/Tancredo Neves, com 6 registros. Foram 10 ameaças de deslizamento, 9 ameaças de desabamento, 4 árvores prestes a cair, 2 deslizamentos de terra, uma pista rompida, uma infiltração, um desabamento de imóvel, uma avaliação de imóvel alagado, uma árvore caída e uma ameaça de desabamento de muro.