Ruan Levine inicia recuperação após cirurgia no joelho

Foi um duro golpe. Além de todas as dificuldades já impostas ao Vitória, lanterna da Série B, o clube ainda viu o jogador mais promissor do atual elenco sofrer uma lesão grave que o tirou do restante da temporada.

Ruan Levine rompeu o ligamento cruzado do joelho direito contra o Oeste, na última partida antes da pausa para a Copa América. Ele foi submetido a uma cirurgia de reconstrução e, nesta sexta-feira (21), iniciou a fisioterapia.

A estimativa de retorno aos trabalhos em campo é de seis meses, segundo o médico Wilson Vasconcelos, ortopedista especialista em joelho que vai cuidar do atleta durante o processo de recuperação. Ruan também foi submetido a uma sutura no menisco.

“Assim como tive uma ascensão rápida ao time principal e quis o destino que minha trajetória fosse temporariamente interrompida, entrego nas mãos de Deus, e vou trabalhar para logo estar à disposição da comissão técnica”, afirmou o atacante.

As atividades de fisioterapia para o garoto de 20 anos serão diárias na Toca do Leão.