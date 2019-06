Ruan Levine rompe ligamento cruzado e só volta em 2020

A derrota para o Oeste por 3x0, pela Série B, não foi a pior notícia da noite do dia 11 para o Vitória. Ruim mesmo é o que só foi confirmado nesta quinta-feira (13). O atacante Ruan Levine teve uma ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e vai passar por cirurgia. Como o prazo de recuperação é de seis a oito meses, o jogador só voltará a atuar em 2020.

O diagnóstico foi confirmado pelo médico do Vitória, Rodrigo Vasco da Gama, ao CORREIO. Aos 20 anos, Levine fez apenas sete jogos como profissional do Leão, marcando dois gols, ambos no triunfo por 2x1 contra o Vila Nova, o único do rubro-negro na Série B.

O atacante se machucou num lance logo no início do segundo tempo do jogo e foi substituído. Ruan Levine é o segundo jogador oriundo das divisões de base a romper o ligamento cruzado em 2019. No começo do ano, o meia-atacante Luan também se machucou e precisou fazer cirurgia. Ele se recupera no Palmeiras, para onde foi emprestado até junho de 2020, com opção de compra.