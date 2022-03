Rui alfineta Leão: 'Povo vai julgar quem mudou aos 45 do segundo tempo'

Diferente de Jerônimo Rodrigues que preferiu a discrição, Rui Costa (PT) criticou a postura do vice-governador João Leão (PP) por 'mudar de lado' e se aliar a ACM Neto na disputa pelo governo do estado.

"É, no mínimo, esquisito, você estar com alguém, e na última hora, nos 45 minutos do segundo tempo, ele mudar de lado. Mas esse julgamento será feito pelo povo. Isso é página virada pra mim. Cada um escreve o nome na história do jeito que quer. Eu prefiro continuar escrevendo meu nome com gratidão, lealdade, com minha relação com o povo em primeiro lugar. O julgamento ficará a cargo da população, do que é gratidão, ingratidão, que mudou a camisa do time aos 45 do segundo tempo", criticou.

Rui também afirmou que acredita que Jerônimo tem chances de ganhar no primeiro turno, como aconteceu no seu primeiro mandato. "Eu acho que ele tem todo o potencial para ser nova correria. Quando comecei a minha campanha eu tinha 2%, e Paulo Souto tinha 68%. Nesse sentido, ele pode ser o novo Rui", disse.

O governador acredita que o fato de Jerônimo não ser tão conhecido não vai influenciar no resultado. "Por mais que ele tenha ocupado cargos públicos, trabalhou com Lula, trabalhou como secretário da Agricultura, agora da Educação, a grande maioria das pessoas não conhece, como não me conhecia. Quando o povo da Bahia conhecê-lo, vamos ganhar no primeiro turno", disse.