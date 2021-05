Rui anuncia mudanças no Governo: Nelson Leal assume SDE; Leão vai para Seplan

O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou, na noite desta terça (4), duas mudanças no secretariado do Governo do Estado. O vice-governador e atual secretário de Desenvolvimento Econômico João Leão troca de pasta. Ele retorna para a secretaria de Planejamento (Seplan), onde atuou no primeiro mandato de Rui Costa. Com isso, o ex-senador Walter Pinheiro deixa a gestão.

Quem assume a vaga de João Leão na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) é o deputado estadual e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Nelson Leal. Assim, como João Leão, Nelson Leal é do partido Progressistas.

O Governador ainda anunciou que novas mudanças serão feitas nos próximos dias. "Amanhã (quarta) teremos essas duas mudanças (publicadas no Diário Oficial). Depois outras. Até a semana que vem concluímos algumas mudanças", anunciou Rui.