Rui Costa anuncia concurso com 2 mil vagas para a Polícia Militar

O governador Rui Costa anunciou nesta segunda-feira (9), durante a formatura de 917 novos soldados, que autorizou um novo concurso público com 2 mil vagas para a Polícia Militar da Bahia. No mês passado, o governo abriu concurso para preencher 1 mil vagas na Polícia Civil.

"Autorizei a Secretaria de Administração a realizar um novo concurso da Polícia Militar, ainda este ano, com mais duas mil vagas", disse o governador durante a solenidade.

Segundo Costa, a expectativa é de que os aprovados no processo seletivo anunciado hoje sejam já treinados em 2023. "Prometi e cumpri que quando esta turma se formasse, abriríamos este novo concurso. E assim queremos que, no próximo ano, os aprovados já possam iniciar o curso de formação", escreveu em sua página no Twitter.

Os detalhes das vagas e do processo seletivo ainda serão divulgados pela Secretaria de Administração. "São muitos recursos destinados à infraestrutura, na aquisição de equipamentos e novas viaturas e na qualificação destes profissionais", completou Rui Costa.