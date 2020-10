Rui Costa anuncia criação do Hospital do Planserv, para servidores

O governador Rui Costa anunciou nesta quarta-feira (28) que vai começar os estudos para construir um hospital do Planserv, voltado para os servidores públicos estaduais da Bahia.

"Sei que era um pleito antigo dos servidores, que é ter um hospital de referência, de alta qualidade, de alta performance, que possa atender os servidores públicos. Tomamos uma decisão que é contratar os estudos e processo legal, com a Procuradoria do Estado, para contratar, montar e operar um hospital público do servidor. E a referência que definimos é o Hospital Espanhol", disse.

O estudo vai analisar o perfil, quais serviços serão inclusos e todo o processo legal de conclusão da desapropriação, acrescentou o governador. O Hospital Espanhol vinha sendo usado como unidade de campanha no combate à covid-19, durante a pandemia.

"Sei do impacto no mercado de trabalho na área da saúde. Muitos enfermeiros, médicos, que fizeram carreira no Espanhol, alguns tiveram que se reposicionar. Agora com a volta, muitos poderão voltar e novos profissionais terão oportunidade de começar sua carreira no hospital do servidor público".

Ele prometeu que será um hospital com gestão moderna, para ofertar o melhor aos servidores. "O governador é passageiro, o estado, o serviço público, é permanente".

O governador parabenizou os servidores pela data que os homenageia, que é neste dia 28. Ele recebeu representantes de sindicatos ligados à área da saúde e ao funcionalismo público para um café da manhã. "O Planserv é um patrimônio do servidor público da Bahia", disse.

Participaram da reunião representantes da Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia e dos sindicatos dos Servidores da Fazenda do Estado da Bahia (Sindsefaz); dos Trabalhadores em Saúde do Estado da Bahia (Sindsaúde); dos professores do Estado da Bahia (APLB); dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc); e dos Delegados de Polícia da Bahia (Adpeb).



Hospital Espanhol

O Hospital Espanhol já passou por algumas melhorias quando foi convertido em unidade de campanha. Agora, serão necessárias para a acomodação dos pacientes na unidade.

O estudo técnico vai avaliar a infraestrutura necessária à implantação, em aspectos como recursos necessários, localização, adequação de equipamentos, serviços e especialidades a serem oferecidos, número de leitos e modelo de gestão, levando-se em consideração o perfil da carteira da Assistência, hoje com mais de 510 mil beneficiários. A conclusão será um plano de ação a ser avaliado pelo governo estadual.

Segundo o governo, o projeto do hospital faz parte de um contexto estratégico de políticas públicas para área da saúde. Com ele, o Planserv ampliaria os serviços prestados aos beneficiários e otimizaria a qualidade da assistência oferecida.

O hospital será um equipamento de saúde instalado na capital baiana, e abrangerá toda a Região Metropolitana de Salvador, não restringindo o acesso apenas aos beneficiários dessas localidades, mas a todos aqueles que necessitem dessa prestação de serviço hospitalar, no limite de sua capacidade operacional, em todo o Estado, desde que qualificados como beneficiários do Planserv.