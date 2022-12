Rui Costa decreta luto oficial de dois dias na Bahia

O governador Rui Costa e futuro ministro da Casa Civil decretou luto oficial de dois dias na Bahia após a morte de Pelé, nesta quinta-feira (29). O Rei do Futebol morreu, aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos.

Através das redes sociais, Rui lamentou a morte: "Dia triste para todos os brasileiros com a notícia da morte do maior atleta da história. Ícone, ídolo de tantas gerações que tanto nos orgulhou levando as cores verde e amarela a cada canto do planeta. Pelé, eterno!", postou.

Na mesma publicação, anunciou o período de luto oficial no estado: "Está decretado luto oficial de 2 dias na Bahia."

A morte também foi lamentada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis: "Hoje nos despedimos de uma lenda. Fica difícil até achar palavras que descrevam tudo que ele fez pelo futebol. Pelé levou o Brasil para o mundo e revolucionou o esporte com sua magia, seus gols e dribles incomparáveis. Vá em paz, Rei!"

A internação de Pelé aconteceu por causa de uma infecção respiratória, após o ex-jogador contrair covid-19, e para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos.

Pelé lutava contra um câncer no cólon, já em fase de metástase, e foi submetido a uma bateria de exames na semana passada, nos quais os médicos identificaram, além do quadro de anasarca (inchaço generalizado), uma insuficiência cardíaca descompensada e disfunção renal. Na última quarta-feira (21), o Rei apresentou progressão do câncer, e o hospital divulgou boletim informando que ele necessitava de cuidados maiores. Pelé passou 26 dias internado.