Rui Costa e Bruno Reis lamentam 500 mil mortos pela covid no Brasil

Após o Brasil ultrapassar a marca de 500 mil mortos pela covid, neste sábado (19), o governador da Bahia Rui Costa lamentou as mortes, através das redes sociais.



Rui se solidarizou com as famílias que perderam entes queridos para a doença e disse que é preciso ter dimensão da tragédia que estamos vivendo.



"Por mais que a gente consiga vacinar, por mais leitos de UTI que a gente consiga abrir, por maiores que sejam nossos esforços, essas pessoas não retornarão. São vidas humanas que se perderam. Pais, avós, filhos, amigos que não veremos mais. Famílias destruídas. É preciso compreender o significado disso, ter a dimensão dessa tragédia. Que Deus, em sua infinita sabedoria, conforte o coração de quem ficou", escreveu Rui nas redes sociais.



Já o prefeito de Salvador Bruno Reis também lamentou os números. Ele também demonstrou solidariedade às famílias e pediu a colaboração das pessoas para conter o coronavírus, usando máscaras e respeitando as medidas sanitárias."Meio milhão de famílias perdidas por uma pandemia. Ela chegou destruindo casas, vidas e empregos. Toda a solidariedade e apoio para essas famílias. Mais do que nunca, é essencial a chegada de mais vacinas e o avanço da imunização. É preciso a colaboração de todos usando sempre máscaras e evitando aglomerações. Aproveito para reforçar o pedido nesse período próximo ao São João. É hora de cuidado redobrado. Estamos em um dos momentos mais perigosos para evitar uma terceira onda e conseguir vencer essa pandemia depende de cada um de nós", escreveu o prefeito de Salvador.

Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga também lamentou os números. "500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano. Presto minha solidariedade a cada pai, mãe, amigos e parentes, que perderam seus entes queridos", disse.



Já o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre o número de mortes. Neste sábado, ele usou as redes sociais após a divulgação dos números, mas para desejar sorte aos policiais na caçada ao serial killer da região do DF, Lázaro Barbosa.