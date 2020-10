Rui Costa entrega obra de macrodrenagem do rio Jaguaribe

Nesta terça-feira (20), o governador Rui Costa entregou parte da obra do canal de Jaguaribe, que tem uma extensão de 4.985m. Ao final do processo de reestruturação da área, passarelas de concreto armado serão substituídas por passarelas necessárias para atendimento às condições de acessibilidade universal, haverá remanejamento de trecho, a substituição de pontes, remanejamento de adutoras, urbanização das margens, implantação de ciclovia, piso tátil e iluminação em LED. Na obra, o investimento é da ordem de R$ 147,4 milhões .

Na ocasião, Rui também autorizou as obras do canal Mangabeira, onde serão investidos R$ 116 milhões para aplicar mudanças semelhantes as de Jaguaribe. Juntas, as obras, que se estendem pelos bairros de Piatã, Itapuã, Alto do Coqueirinho e Bairro da Paz e reestruturam uma extensão total de mais de 10 mil metros, contam com investimento da ordem de R$ 264 milhões e reduzem os danos ocasionados pelo mau escoamento das cheias das bacias dos rios na área.

Obra deve acabar com alagamentos na região dos rios Jaguaribe e Mangabeira (Foto: Carol Garcia/GOVBA)

O governador aproveitou a entrega para conversar com a imprensa e afirmou que espera que a conclusão das obras signifique o final dos alagamentos na região. "Durante anos, essa região sempre ficava alagada em tempos chuvosos e, muitas vezes, casas ficaram com um metro e meio de suas residências coberto por água. Com essa macrodrenagem nos rios, que é uma obra de mais de R$ 260 milhões de reais e que não se trata de obra de embelezamento, mas sim uma obra que busca superar gargalos de muitas décadas, isso tem fim", disse Rui.

A reestruturação também é garantia de instalação de áreas de lazer nas margens dos rios, principalmente, na região do Bairro da Paz. Isso é o que garante Rui. "Estamos trabalhando com dois rios que serão desobstruídos e terão macrodrenagem. Vamos colocar, inclusive, na região do Bairro da Paz, pista de caminhada, pista de ciclismo, quadras, parques. Vamos aproveitar as obras nessa margem para devolver os locais para a população com áreas de lazer’, prometeu.

Reestruturação trará espaços de lazer para o Bairro da Paz (Foto: Carol Garcia/GOVBA)

Canal Mangabeira

No caso do canal de Mangabeira, a extensão é de 5.150m. No reestruturação, também será feito o aproveitamento do traçado atual com pequenas variações locais. A obra prevê a urbanização das margens, duplicação do interceptor, substituição dos pontilhões de concreto armado e remanejamento das adutoras.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro