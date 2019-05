Rui Costa lamenta morte do embaixador do Brasil no Líbano

O governador Rui Costa lamentou nesta quarta-feira (8) a morte de Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, embaixador do Brasil no Líbano. Baiano, Paulo morreu com a esposa, Vera Lúcia, em um acidente de carro hoje em Roma, na Itália.

Rui, que está em viagem fora do país, postou uma nota em suas redes sociais". Aqui, nos Estados Unidos, em missão oficial, recebi com tristeza a notícia do falecimento de Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, baiano e embaixador do Brasil no Líbano. Quando estive em Milão, em uma missão internacional, fui recepcionado por ele, que era baiano e sempre procurou servir o País com máxima dedicação. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares", escreveu o governador.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou "solidariedade e sentidas condolências" aos familiares e amigos do casal.

Segundo a imprensa italiana, o embaixador e a esposa estavam em um táxi que bateu em um caminhão na região de Bari. Além dos brasileiros, o motorista do táxi, Marcello De Filippis, também morreu.

O embaixador nasceu em Salvador, em 1953. Ele se formou em História pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, em 1979, e concluiu o Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, no Instituto Rio Branco, dando início à carreira na área.