Rui descarta adiar início das aulas na rede estadual: 'prejuízo é enorme'

Assim como na rede municipal, as aulas presenciais nas escolas estaduais também estão mantidas para começarem no dia 7 de fevereiro. Segundo o governador Rui Costa, que o impacto de suspender as aulas seria grande.

"Nós não podemos prejudicar ainda mais a educação, o prejuízo é enorme. Isso vai impactar muito não só nos indicadores da educação, mas também nos indicadores sociais, de emprego e renda na população lá na frente", disse.

Rui disse ainda que não há como recuperar o tempo perdido. "Não tem como ficar três anos seguidos sem aulas. Esse também é o tipo de coisa que você não recupera porque um bocado de gente vai ficando pra trás. Não há porquê não ter aula, então, nós vamos voltar às aulas e vamos aproveitar para reforçar a vacinação nas escolas".