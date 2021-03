Rui diz que Bahia assina contrato para compra de 6 milhões de doses de Sputnik nesta sexta

A Bahia deve assinar nesta sexta (12) o contrato para compra de seis de milhões de doses da vacina russa Sputnik V. A informação foi confirmada pelo governador do estado Rui Costa através das suas redes sociais.



“Não poderia deixar de passar para dar uma boa notícia. Tudo pronto para assinar nesta sexta-feira, dia 12 de março, o contrato do Governo do Estado da Bahia com o Fundo Soberano Russo para compra de 6 milhões de doses da vacina Sputnik V. Passamos os últimos dias detalhando o contrato com a Procuradoria Geral do Estado e estamos prontos para amanhã finalizar, eu diria, essa expectativa, essa esperança do povo baiano em ver acelerada a vacinação”, disse Rui.



O governador não detalhou o acordo, mas afirmou que pelo contrato, o estado receberia as seis milhões de doses ao longo dos próximos meses. “Então assinado o contrato, teremos ainda em março, se Deus quiser, abril, maio, junho, lotes adicionais de vacina para imunizar o nosso povo e salvar vidas”, disse.O acordo deve ser divulgado ao longo desta sexta. Rui ainda afirmou que pretende buscar vacinas de outros fabricantes para a Bahia. “Vamos acompanhar em nossas redes aí, esperando publicar a assinatura e a conclusão desse contrato que vai abrir uma série, e espero conseguir outras vacinas, para que a gente saia desse sofrimento que o povo baiano e brasileiro está vivendo”.O governador disse que espera, após a vacinação, retomar as atividades de geração de emprego e renda em todo estado. “Que possamos logo logo retomar as atividades normais, gerar emprego, fazer a melhoria da qualidade de vida do nosso povo e inclusão social e jaja vamos nos livrar desse sufoco e desse sofrimento que estamos passando”, disse.Mais cedo, em entrevista ao jornal O Globo, Rui Costa havia se colocado à disposição para intermediar a compra de vacinas Sputnik V pelo Ministério da Saúde junto ao Fundo Soberano Russo. Na publicação do jornal carioca, Rui disse que o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello teria demonstrado interesse na compra das vacinas russas, após uma reunião pela tarde. No entanto, com o anúncio desta noite, o governador indica que fará a compra para a Bahia independente do acordo com acordo do Governo Federal.