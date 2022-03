Rui evita falar de pré-candidatura de Jerônimo: 'não ajuda no processo'

Apesar de o PT já ter formalizado a pré-candidatura atual secretário de Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, ao governo do estado, o governador Rui Costa ainda não quer falar publicamente sobre o assunto. Em entrevista coletiva neste sábado (12), ele afirmou que só vai falar sobre o assunto quando o partido fizer o evento de lançamento da candidatura.

"Eu tenho dito a vocês que vou me manifestar sobre candidatura no momento de lançamento. Então, eu vou ficar competindo com vocês e não vou declarar nada agora. ão farei declaração porque estou dedicado às conversas internas e acho que declaração pública não ajuda nesse processo", explicou.

Ainda segundo Rui, apesar das especulações, sua relação com o senador Jaques Wagner permanece inabalável. Nesta semana, Wagner anunciou que Rui ficaria no cargo até dezembro, abrindo mão de concorrer a uma vaga no Senado.

"Ele é meu amigo de 40 anos. A nossa relação só está estremecida nos blogs, aqueles que mentem e distribuem fake news. São 40 anos de amizade, e ela continua forte e firme, eu tenho o maior carinho por ele", disse o governador.

Rui também falou que fica feliz de ir até o final do mandato como governador. "Eu me sinto realizado como ser humano ao ouvir a frase 'obrigado por cuidar da gente'. Não tem nada mais gratificante do que ouvir isso. Hoje eu chego aos 59 anos ouvindo isso e me sinto realizado e emocionado porque volto às memórias da minha infância quando as pessoas diziam isso à minha mãe. E me sinto orgulhoso de poder continuar ouvindo isso até 31 de dezembro", finalizou.