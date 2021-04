Ruiz estreia com gol, Bahia vence ABC e vai às quartas do Nordestão

O Bahia fechou a fase de grupos da Copa do Nordeste com mais uma vitória. Na tarde deste sábado (10), o tricolor bateu o ABC de virada por 2x1, no estádio de Pituaçu, e garantiu classificação às quartas de final.

O Esquadrão começou perdendo depois que Maycon Douglas abriu o placar para o ABC, logo no início do primeiro tempo, e conseguiu a virada na segunda etapa com gols de Gilberto e do estreante Oscar Ruiz. O resultado deixou o time baiano na segunda colocação do grupo A, com 13 pontos após as oito rodadas.

O adversário na próxima fase será o CRB, que empatou com o Altos por 1x1, em Maceió, e terminou na terceira colocação do grupo. Como o Bahia tem campanha melhor, a partida única e decisiva será disputada em Salvador. Todas as partidas das quartas de final estão programadas para o próximo fim de semana, mas a CBF ainda não detalhou quais serão no sábado e quais no domingo.





Confrontos das quartas de final

(Foto: Copa do Nordeste/Divulgação)





O jogo

De olho no triunfo para não correr riscos de eliminação, Dado Cavalcanti repetiu a escalação do Bahia que goleou o Manaus por 4x1, durante a semana, pela Copa do Brasil. Em casa, o tricolor partiu para o ataque e antes dos três minutos já havia criado duas boas chances para abrir o placar. Mas foi o ABC quem foi mais eficiente.

Aos seis minutos o Bahia se complicou na saída, Daniel perdeu a bola na defesa, Janderson acionou Wallyson na frente da área e o atacante deu um passe perfeito para Maycon Douglas. Livre, o camisa 11 só teve o trabalho de tocar na saída de Douglas para colocar o ABC em vantagem.

O prejuízo no placar fez o Bahia pressionar ainda mais. O chute de Thaciano passou perto, já o de Daniel subiu além do esperado. Aos 17 minutos Gilberto chegou a driblar o goleiro Welligton, mas a bola correu demais e o centroavante não conseguiu finalizar.

Retraído no campo de defesa, o ABC esperava a chance do contra-ataque. Quando conseguiu, Wallyson levou Douglas a salvar o que seria o segundo gol do alvinegro.

Do lado tricolor, faltava mesmo acertar o pé. Na pequena área, Thaciano furou o cruzamento de Matheus Bahia. Já na cabeçada de Rodriguinho, Welligton fez excelente defesa e garantiu o triunfo potiguar no primeiro tempo.



Estrela paraguaia

O Bahia voltou para o segundo tempo com o mesmo time e domínio da partida. O que mudou foi a pontaria. Com apenas sete minutos, Daniel lançou Rossi, que foi na linha de fundo e cruzou rasteiro para Gilberto pegar de primeira e deixar tudo igual em Pituaçu.

Em busca da virada e de mais velocidade, Dado Cavalcanti tirou Rodriguinho e promoveu a estreia de Oscar Ruiz. Brilhou a estrela. No primeiro toque na bola, o paraguaio aproveitou a bola desviada por Gilberto e soltou a bomba para marcar o segundo do Bahia no jogo e o primeiro dele pelo clube. Aos 20 minutos.

Com o controle do jogo, Dado aproveitou para fazer outras mudanças. Jonas, Lucas Fonseca, Matheus Galdezani e Gabriel Novaes foram para o jogo. Apesar da tentativa do ABC de pressionar o Bahia para tentar o empate, o Esquadrão conseguiu suportar bem, controlou a partida até o fim e comemorou a classificação às quartas de final. Já o time potiguar acabou eliminado, em 5º lugar no grupo B, com 10 pontos.



FICHA TÉCNICA Bahia 2x1 ABC - 8ª rodada da Copa do Nordeste 2021



Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Germán Conti (Lucas Fonseca), Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick (Matheus Galdezani), Thaciano e Daniel (Jonas); Rossi (Gabriel Novaes), Gilberto e Rodriguinho (Oscar Ruiz). Técnico: Dado Cavalcanti.

ABC: Welligton, Netinho, Helitão, Vinícius Leandro e Victor Luiz; Vinícius Paulista, Janderson (Marco Antônio) e Valderrama (Aleff); Maycon Douglas (Vitinho), Alan Pedro (Juninho Quixadá) e Wallyson (William). Técnico: Sílvio Criciúma.

Estádio: Pituaçu

Gols: Maycon Douglas, aos 6 minutos do 1º tempo; Gilberto, aos 7 minutos do 2º tempo, Oscar Ruiz, aos 20.

Cartão amarelo: Rossi, Nino (Bahia); Valderrama (ABC)

Arbitragem: Francisco Carlos do Nascimento, auxiliado por Pedro Jorge Santos de Araújo e Ruan Luiz de Barros Silva. (trio de Alagoas).