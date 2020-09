Rússia deve registrar segunda vacina contra covid-19 até 15 de outubro

Após a Sputnik V, a Rússia planeja registrar uma segunda vacina em potencial contra a covid-19 até o dia 15 de outubro. As informações são da agência de notícias Reuters.

A vacina foi desenvolvida pelo Instituto Vector, da Sibéria, que concluiu o estágio inicial de testes em humanos na semana passada.

A Rússia registrou sua primeira candidata a vacina, a Sputnik V desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, de Moscou, em agosto. Os testes em estágio avançado desta candidata com pelo menos 40 mil pessoas estão em andamento.

Na última semana a Bahia firmou um contrato com o governo russo para comercializar 50 milhões de doses da Sputnik V. Com isso esta imunização deve ser aplicada no estado.