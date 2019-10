Ruy e Gabriel Bispo desfalcam o Vitória contra o Oeste

O meia Ruy não será opção para o técnico Geninho no jogo contra o Oeste, terça-feira (8), às 20h30, no Barradão. O jogador teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita durante o treinamento de sexta passada (4). Ele irá realizar exame na tarde desta segunda (7) para identificar a gravidade da lesão.

Volante utilizado no decorrer do empate em 2x2 com o Sport, na rodada anterior da Série B, Gabriel Bispo também não estará disponível diante do Oeste por ter sofrido uma pancada na cabeça. O atleta passou por tomografia e o exame não apontou nada grave, mas ainda assim, por protocolo, ele não irá atuar.

Além dessas baixas, o rubro-negro baiano tem dois desfalques com relação ao time que começou em campo contra o Sport. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o lateral esquerdo Capa e o centroavante Anselmo Ramon desfalcam o time.

Poupado do coletivo de domingo (6), o meia Felipe Gedoz não será problema. O camisa 10 do Leão está gripado, mas deve participar do treinamento que será realizado na tarde desta segunda-feira, na Toca do Leão.

Recuperado de uma distensão no cotovelo esquerdo, o goleiro Ronaldo voltou aos treinos. Já o volante Baraka segue fora. Curado de lesão, ele está em fase de transição e só ficará à disposição contra o Cuiabá, sexta-feira (11), às 21h30, na Arena Pantanal.

Com 26 pontos, o Vitória é 18º colocado da Série B. O Oeste soma 33 e aparece em 13º lugar.