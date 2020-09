S10 2021 ganha Wi-Fi e comandos remotos

Há 25 anos no mercado, a S10 tem se adaptado ao longo do tempo para se manter entre as picapes mais vendidas. A linha 2021, que chegou neste mês às concessionárias, prova isso. O utilitário da Chevrolet ganhou equipamentos e inovações importantes para se manter competitivo.

Assista ao vídeo com a Chevrolet S10 High Country 2021

A versão High Country, a topo de linha, incorpora todas as novidades, que vão desde ajustes no motor diesel até a inclusão de wifi e sistema de frenagem autônoma.

A turbina do motor foi substituída e é a mesma que equipa a Chevrolet Colorado nos Estados Unidos. A engenharia também atualizou o software do motor 2.8 litros diesel e conseguiu deixar a aceleração mais progressiva. Nas primeiras aceleradas o motorista vai sentir essa mudança, mesmo que a ficha técnica indique o mesmo resultado: 200 cv de potência e 51 kgfm de torque. É o propulsor de quatro cilindros a diesel com melhor performance do mercado e, nessa versão, é associado a uma transmissão automática de seis velocidades.

O consumo também melhorou: a média no trânsito urbano de Salvador foi de 9,2 km/l e na estrada chegou a 10,9 km/l. Esse resultado entrega uma autonomia de quase 900 quilômetros em rodovias e, para quem roda muito, o wifi a bordo vai agradar. Não é um simples roteador. As diversas antenas instaladas na carroceria deixam o sinal de celular até 12 mais estável que o de um smartphone.

A Chevrolet não promoveu mudanças na traseira da picape média na linha 2021 Na lateral, os destaques são as novas rodas de 18 polegadas e o santoantônio exclusivo dessa versão O interior da versão High Country tem acabamento predominante em couro marrom Há um aviso de colisão frontal e o sistema de freios pode atuar automaticamente na iminência de um acidente O seletor de tração fica instalado no console central, próximo à alavanca de câmbio Há uma tomada USB tradicional e uma tipo USB-C, a primeira em um veículo nacional O Wi-Fi permite que sejam conectados vários aparelhos, incluindo notebooks (Fotos: Fabio Gonzalez/GM)

A incorporação dessa tecnologia permite que sejam feitas atualizações remotas de sistemas eletrônicos da picape. Além disso, o utilitário é capaz de identificar a necessidade de troca de óleo, por exemplo, e enviar um alerta para o WhatsApp do proprietário. São sistemas que facilitam a vida de quem utiliza a picape como ferramenta de trabalho e precisa rodar bastante, muitas vezes longe dos grandes centros.

O sinal de internet mais estável permite a conexão em aparelhos como tablets e notebooks, equipamentos que ajudam no manejo e gerenciamento dos diversos equipamentos do agronegócio - um dos setores que mais absorve as picapes médias.

Conforto

A conexão vai além da utilidade, amplia o conforto. Mesmo longe do veículo, é possível refrigerar a cabine pelo aplicativo MyChevrolet, que também dá acesso a outras funções, como a checagem da pressão dos pneus e autonomia de combustível. Se estiver próximo do veículo, o motorista pode acionar remotamente o motor pela própria chave. Só um ponto ficou fora de contexto: para rodar com a picape é preciso girar a chave. Não há partida por botão. A ligação remota apenas ativa algumas funções.

Com o aplicativo MyChevrolet é possível consultar remotamente o consumo da picape, por exemplo (Foto: Reprodução)

Desde o lançamento da atual geração, em 2012, a S10 foi aperfeiçoada. Dessa vez, além da tecnologia e dos ajustes estéticos, a engenharia reforçou a estrutura da picape, que ficou até 20% mais resistente em casos de impacto. Na linha 2021, todas as versões com cabine dupla contam com seis airbags, até então, só a High Country contava com essa proteção.

Os passageiros contam também com equipamentos extras de segurança, que podem agir em caso de dispersão do condutor. São o alerta de colisão frontal, o alerta de saída involuntária de faixa e o sistema de frenagem autônoma de emergência, que freia o veículo automaticamente ao identificar uma situação de risco envolvendo o veículo à frente ou um pedestre que esteja cruzando a dianteira. Este recurso funciona de 8 km/h a 80 km/h e pode mitigar ou mesmo evitar um acidente.

E se for preciso, a tração 4x4 está lá. Para ativar, basta utilizar o seletor instalado no console central e seguir em frente.

Na garagem

A versão High Country da S10 custa R$ 213.290. Concorre com a Ford Ranger Limited (R$ 219.890), Mitsubihi L200 Triton Sport (R$ 232.990), Nissan Frontier LE (R$ 218.990), Toyota Hilux SRX (R$ 227.190) e Volkswagen Amarok Highline (R$ 220.650). É bom lembrar que o produtor rural pode fazer a compra direta da fábrica, via concessionária. No caso da High Country, o desconto é de 8%.