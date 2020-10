Sabatina com candidatos à Prefeitura de Salvador inicia nesta segunda (19)

Definir o vencedor da corrida por seu voto não costuma ser uma missão das mais fáceis. Afinal de contas, há muita coisa para se ponderar: qual a ideia de cidade que cada candidato tem? Como ela, ou ele, planeja colocar em prática o seu projeto de governo? Há condições para isso? Quais são? E, se não há, como contornar esse imbróglio? Para te auxiliar a ter essas -e outras- respostas, começa nesta segunda-feira (19) a série de sabatinas feita pelo CORREIO. O evento vai até a próxima sexta (23) e será transmitido no Instagram, Facebook, YouTube e site do jornal.

Com a mediação do editor Donaldson Gomes, oito dos nove aspirantes ao posto no executivo municipal vão responder a perguntas de entidades, especialistas, da redação e da população no tempo de uma hora. Prezando pela democracia, o jornal convidou todos os candidatos à prefeitura. Apenas o Pastor Sargento Isidório (Avante) recusou o convite, afirmando que só tem agenda em novembro.

Todos os candidatos e candidatas terão o mesmo tempo para responder às perguntas que serão feitas por personagens diversos. Responsável pelas ações digitais e de engajamento do CORREIO, Jorge Gauthier afirma que 24 entidades e associações que enviaram perguntas. Além disso, a sabatina têm à sua disposição 8 especialistas em variadas áreas técnicas e também conta com a participação popular: leitores podem mandar perguntas que serão filtradas ao vivo por uma equipe do jornal. Mais do que isso, durante a última semana a equipe de reportagem do CORREIO esteve na estação da Lapa e gravou um vídeo feito por um morador da cidade para cada um dos 8 candidatos que confirmaram participação.

"A sabatina tem um viés propositivo e quer auxiliar o eleitor a decidir quem é a melhor pessoa para ter seu voto. O grande critério é falar sobre o plano de governo para a cidade", afirma Jorge.

Editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra conta que todos os projetos da cobertura das Eleições 2020 buscam dialogar e ser um elo entre eleitor e candidato. A sabatina foi pensada como um espaço para que os candidatos esqueçam da disputa eleitoral e foquem no que realmente importa para eleitores e eleitoras: saber qual o projeto para a capital baiana.

“O grande barato da sabatina é que há uma diversidade de vozes e questões. A população terá voz e, portanto, é uma sabatina democrática. Uma grande oportunidade para o sabatinado falar sobre seus projetos para a cidade”, disse Linda.

Donaldson Gomes raciocina da mesma maneira. O editor entende que a Sabatina CORREIO é um palco para os candidatos, o que também significa que os eleitores poderão analisar a performance de cada postulante. Além disso, completa que o formato da sabatina, que é realizada desde as eleições de 2016, é um motivo de orgulho pessoal porque dá oportunidade para todos os postulantes falarem sobre suas ideias para um grande veículo.

“Quem tem um programa de governo bem estruturado pode se sair bem em meio às perguntas sobre temas variados, já aqueles que não possuem uma ideia mais certeira do que quer para o futuro de Salvador, podem escorregar”, disse o editor.

Cientista político e professor da Unilab, Cláudio André aponta que dar esse espaço de uma hora para absolutamente todos os candidatos reforça o debate de ideias e propostas, pontos que são caríssimos e fundamentais para um regime democrático.

O professor explica que em uma democracia representativa, partimos do pressuposto de que a livre competição deve ser assentada na igualdade de condições de disputa pelo voto. A imprensa cumpre um papel importante em promover debates, ainda mais quando permite que candidatos e candidatas dialoguem diretamente com cidadãos comuns.

Pandemia

O coronavírus não acabou, a vacina ainda não chegou e ninguém sabe quando isso vai acontecer. Pensando nisso, o jornal tomou medidas para evitar que aconteçam aglomerações.

Donaldson, na figura de mediador, ficará na redação do CORREIO. Os sabatinados, por sua vez, ficarão de suas casas. É de lá que vão receber e responder as perguntas. “Essa é uma das poucas oportunidades que o candidato tem de detalhar suas propostas de governo. Nessa eleição, esse espaço é mais valioso ainda pela pandemia, o que reduz a realização de debates; e a cláusula de barreira, que deixou dois candidatos à prefeitura em Salvador de fora do horário eleitoral gratuito”, afirma o editor.

Gerente de marketing do CORREIO, Marta Sousa explica que a pandemia mudou completamente a configuração dessas eleições. No entanto, as demandas democráticas seguem vigentes e o veículo deseja amplificar as vozes de eleitores.

A cobertura das eleições em meio a uma pandemia também levanta a questão da segurança da equipe. Neste aspecto, o jornal orienta que repórteres e fotógrafos tomem o devido cuidado. “Adotaremos critérios para realizar a cobertura sem colocar a equipe em risco”, disse Linda.

A editora-chefe cobertura ampla reforça o papel que o jornalismo tem para o exercício da cidadania: “O vozes da Comunidade é um projeto que reforça a importância do eleitor usar o jornal, que é o veículo de maior circulação no Nordeste e um dos portais mais acessados do país, para chamar atenção dos problemas que quer ver resolvidos pelo candidato que se eleger”.

Parceiras do CORREIO, ITS Brasil e da E_studio garantem a conexão

Realizar uma sabatina virtual com distribuição em três plataformas não é tarefa fácil. Para conseguir dar conta do recado, o CORREIO conta com as parcerias da ITS Brasil e da E_studio, que fornecem apoio técnico e internet de qualidade para o projeto. Responsável pela tecnologia do streaming e a realização digital da live, a E_studio tem uma grande responsabilidade nas mãos por ter que garantir que todos os convidados da sabatina tenham o mesmo espaço, aponta o sócio proprietário da empresa, Márcio Ribeiro: “Desde o começo, sabíamos da responsabilidade que era atuar nesse projeto. Estamos dando voz para a pessoa que vai governar nossa cidade pelos próximos 4 anos”, explica Ribeiro.

A internet de qualidade é garantida pela ITS Brasil, que tem parceria com o CORREIO desde lives de São João. Segundo o diretor comercial da companhia baiana, Naydson Leite, a ITS Brasil abraçou a causa por saber o papel que a informação tem na decisão de voto: “Acreditamos que as pessoas que estão em casa precisam saber escolher os candidatos com base em informação de qualidade. Por isso, ampliamos essa parceria”.

Na pandemia, a ITS Brasil realizou mais de 300 lives patrocinadas, mas a empresa não é recente. Com 17 anos de mercado, a companhia tem com foco a oferta de internet dedicada de qualidade para o cliente corporativo. Mesmo em caso de algum imprevisto, a empresa restabelece a conexão em até 4h.

A E_studio foi criada na pandemia com a união de duas empresas: a R2 Eventos e a Sakamoto Produções. Com o coronavírus, Fábio Sakamoto e Mariana Sakamoto juntaram as forças com Márcio Ribeiro para criar a companhia especializada em eventos virtuais por meio de streaming.