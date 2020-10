Sabatina Correio: reveja bate-papo com Celsinho, do Pros

O candidato Celsinho (Pros) encerrou o segundo dia da #SabatinaDoCorreio com candidatos à prefeitura de Salvador. Ele participou do programa ao vivo nesta terça-feira (20) com transmissão pelo Instagram, Youtube e Facebook do jornal (@correio24horas).⠀

Candidato à Prefeitura de Salvador pela primeira vez, Celsinho já foi pró-reitor da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e tem passagens na administração pública municipal e estadual. Já presidiu o diretório de Salvador do Partido Socialista Brasileiro (PSB) e foi candidato a vereador, deputado estadual e senador.

Com a mediação do editor Donaldson Gomes, de 19 a 23 de outubro , oito dos nove aspirantes ao posto no executivo municipal vão responder a perguntas de entidades, especialistas, da redação e da população no tempo de uma hora. Prezando pela democracia, o jornal convidou todos os candidatos à prefeitura. Apenas o Pastor Sargento Isidório (Avante) recusou o convite, afirmando que só tem agenda em novembro.⠀

CONFIRA OS HORÁRIOS DAS PRÓXIMAS SABATINAS

20/10

11h às 12h - Bacelar, @borabacelar (Podemos)

13h às 14h - Celsinho Cotrim, @celsinhocotrim (Pros)

21/10

13h às 14h - Hilton Coelho , @hiltoncoelho50 (Psol)

22/10

11h às 12h - Olívia, @oliviasantana_oficial (PCdoB)

13h às 14h - Rodrigo Pereira, @pereirarodrigo7 (PCO)

23/10

13h às 14h - Bruno Reis, @brunoreisba (DEM)

SABATINAS JÁ REALIZADAS (você pode rever nas nossas redes sociais)

No dia 19 de outubro aconteceram as sabatinas de Major Denice, @majordenice (PT) e Cezar Leite, @cezarleiteoficial (PRTB)

As sabatinas contam com o apoio da ITS Brasil e da E_studio .

