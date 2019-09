'Sabia que ia sair na hora certa', diz Arthur Caíke sobre gol

Arthur Caíke marcou o único gol da partida contra o CSA (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A torcida do Bahia sofreu até os últimos minutos para comemorar a vitória sobre o CSA, por 1x0, na Fonte Nova, na tarde deste sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro. O herói tricolor na partida atende pelo nome de Arthur Caíke. O atacante saiu do banco de reservas três minutos antes de marcar de falta o gol que garantiu os três pontos para o Esquadrão.

Ao final da partida, o jogador comemorou o tento e afirmou que já vinha sendo cobrado pela torcida. "Eu sempre venho treinando, graças a Deus nos últimos jogos que tenho entrado eu tenho dado o meu máximo, ajudado a equipe. A torcida já tinha cobrado um gol de falta, eu falava que ia sair na hora certa. Hoje foi um grande triunfo, a equipe do CSA atuou de forma compacta, difícil de entrar, mas a gente conseguiu um grande resultado", vibrou Arthur Caíke.

"Eu fico muito feliz. No jogo que eu fui expulso (contra o Cruzeiro, na Fonte Nova), no meu modo de ver, o árbitro errou em um cartão. Contra o Palmeiras eu pude entrar e ajudar. Muitas vezes o gol vai sair de quem está aqui no banco. Temos um grupo muito competitivo, seguimos tudo que o Roger passa para a gente. Hoje tivemos a calma, trabalhamos a bola de um lado para o outro. Fico feliz, não só por mim, mas por toda a equipe. O gol saiu na hora certa", continuou.

O gol do camisa 77 quebrou um jejum. Desde o dia 13 de outubro de 2018 o Bahia não marcava um gol de falta. O último havia sido anotado por Vinícius, na vitória por 2x0 sobre o Paraná, pela 29ª rodada do Brasileirão do ano passado, em Pituaçu.

O resultado sobre o CSA deixou o Bahia na sétima colocação, com 27 pontos. O tricolor pode ser ultrapassado pelo Internacional no complemento desta 17ª rodada. O próximo compromisso do Esquadrão será contra o Vasco, no próximo sábado (7), às 11h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.